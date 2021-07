Avec la campagne, Cinthol vise à remonter le moral des consommateurs

Cinthol, la marque de savon de Godrej Consumer Products Ltd (GCPL), a dévoilé une nouvelle campagne télévisée « Wake Up Alive », exhortant les gens à commencer chaque matin frais et à être en vie. Le film a été conceptualisé par Creativeland Asia.

« Les gens sont confinés chez eux à cause de la pandémie et veulent se sentir vivants. Après l’immense succès de la campagne « Alive is Awesome » l’année dernière, Cinthol vise à nouveau à remonter le moral des consommateurs. Cette fois, la TVC ravit les téléspectateurs en les emmenant dans une course exaltante de régal visuel capturant des paysages variés », a déclaré la société dans un communiqué.

Le film montre un groupe d’amis qui se lancent dans une aventure au sommet d’une montagne. Après avoir utilisé du savon Cinthol, ils sont rechargés et prêts à en affronter plus alors qu’ils glissent au sommet d’une colline et dans un lac gelé.

Cinthol est synonyme de fraîcheur et promet d’offrir l’expérience de baignade la plus rafraîchissante, a déclaré Sunil Kataria, PDG – Inde et SAARC, Godrej Consumer Products Ltd (GCPL). «Avec ce nouveau film, nous voulons souligner comment une douche avec Cinthol Lime ou Cinthol Cool est tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre journée plus fraîche. L’explosion de fraîcheur citronnée et de menthol glacé vous fera vous sentir plus frais que jamais. Et avec une protection contre les germes de 99,9 %, vous resterez non seulement frais mais également protégé », a-t-il ajouté.

« Fidèle à la philosophie de Cinthol consistant à donner vie à chaque instant, ce film capture comment une matinée paresseuse au sommet d’une montagne se transforme rapidement en une balade inoubliable, pour un groupe d’amis. La baignoire devient un bateau. Et un bain régulier se transforme en une expérience de baignade vivante impliquant des ruisseaux, de la neige et un lac gelé. C’est l’expérience que les variantes Cinthol Lime et Cool promettent à chaque fois. Pour se réveiller vivant », a déclaré Anu Joseph, directrice de la création, Creativeland Asia.

