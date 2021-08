Cinthol nomme l’acteur Siddharth ambassadeur de la marque pour son savon de santé anti-germes, Cinthol Health Plus

Une nouvelle campagne Cinthol Health Plus #HaiTaiyaarHum mettant en vedette l’acteur a également été créée pour mettre en évidence les caractéristiques du produit

La marque Cinthol de Godrej Consumer Products Limited (GCPL) a engagé l’acteur Siddharth Suryanarayan, en tant qu’ambassadeur de la marque pour le savon Cinthol Health Plus. Selon l’entreprise, l’association vise à sensibiliser les consommateurs au savon de santé. Une nouvelle campagne Cinthol Health Plus #HaiTaiyaarHum mettant en vedette l’acteur a également été créée pour mettre en évidence les caractéristiques du produit et augmenter la visibilité de la marque. La campagne a été conceptualisée par Creativeland Asia.

Avec l’association, Cinthol Health Plus et Suryanarayan visent à expliquer comment le savon protège les utilisateurs des bactéries et des virus. «Cinthol est une marque de savon traditionnelle que j’ai personnellement utilisée au fil des ans. Je soutiendrai Cinthol Health Plus qui est synonyme de protection sans peur. Être objectif, ferme et courageux sont quelques-unes des qualités qui me définissent en tant que personne. C’est la raison pour laquelle je pense que ma collaboration avec la marque est tout à fait logique », a déclaré Suryanarayan.

Il a en outre ajouté que le savon Cinthol Health Plus a le pouvoir de protection contre les germes de 99,9% avec un parfum deo. “Compte tenu de la situation actuelle du COVID-19, Cinthol et moi souhaitons encourager les gens à continuer de répondre à notre appel du devoir car nous avons l’assurance de Cinthol Health Plus”, a déclaré Suryanarayan.

« Avec notre nouveau partenariat avec Siddharth, nous prévoyons de perturber nos principaux marchés et de renforcer davantage la position de la marque. Avec Siddharth, nous apportons le message d’assumer ses fonctions sans crainte avec l’assurance de Cinthol. Le nouveau TVC ancré sur une protection intrépide donnera vie à la philosophie Cinthol d’Alive is Awesome d’une manière unique. Contrairement à d’autres savons de santé, Cinthol Health Plus offre une protection contre les germes sans compromettre le parfum », a déclaré Sunil Kataria, PDG – Inde et SAARC, Godrej Consumer Products Limited, à propos de l’association avec l’acteur.

