Cinto Ajram sera le nouveau directeur commercial de Barcelone

23/04/2021 à 16:34 CEST

Cinto Ajram, jusqu’à récemment à la tête de l’agence marketing CA Sports, sera le nouveau directeur commercial de Barcelone en remplacement de Xavi Asensi, qui avant le triomphe de Joan Laporta aux urnes, il a quitté le club du Barça.

Tel que révélé par ‘2 Playbook’ et confirmé par ., qui était responsable des activations de parrainage entre 2016 et 2017 etCette fois, il sera en charge des affaires de parrainage et des académies dirigé par le directeur des revenus, Álex Barbany.

Au cours de cette nouvelle étape au club du Barça, uL’une des premières décisions qu’Ajram devra prendre sera de renouveler les parrainages avec Rakuten et Beko ou de trouver de nouveaux sponsors. principal pour le club du Barça.

“La première chose à faire parle à Rakuten, car il est toujours plus difficile d’en trouver un nouveau. Vous devez leur parler et leur demander s’ils sont mécontents des dernières années, les raisons et quel est le plan d’action à partir de maintenant », a expliqué Ajram dans un entretien avec . pendant la campagne électorale, alors qu’il collaborait déjà avec Laporta.

“Le maillot du Barça en ce moment n’est même pas dans le Top 10 en Europe au niveau du sponsoring. Il faut donner les contreparties appropriées aux sponsors pour que notre maillot soit évalué à 40 ou 50 millions d’euros », a-t-il ajouté à ce propos.

La candidature de Laporta a expliqué pendant la campagne que son objectif devait obtenir 250 millions d’euros de parrainages (il y en a actuellement environ 190) une fois la pandémie surmontée.

Ajram a également considéré dans cette interview que pendant le mandat de Bartomeu les sponsors n’ont pas été traités de la meilleure façon: “Ces dernières années, il y a eu un péché de un excès de fierté pour certaines choses et nous devons être plus humbles avec les sponsors et travailler main dans la main. ”