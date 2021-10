Cipher Mining va dépenser jusqu’à 0 million d’euros dans l’expansion massive de sa capacité

Minage de Bitcoin

Cipher Mining va dépenser jusqu’à 350 millions de dollars pour une expansion massive de sa capacité

Cipher Mining a rejoint la liste des entreprises cherchant à redistribuer le hashrate mondial, en particulier aux États-Unis. Cette semaine, la société minière basée aux États-Unis a annoncé un accord massif à neuf chiffres pour augmenter sa capacité.

Dans un formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis plus tôt cette semaine, Cipher Mining a confirmé qu’elle dépenserait entre 175 et 350 millions de dollars en équipements miniers.

Prêt à évoluer de manière significative

Le dossier a également révélé que Cipher Mining avait conclu un accord-cadre de services et d’approvisionnement avec le principal fournisseur d’infrastructure et de matériel de blockchain Bitfury. L’accord verra Cipher Mining acheter 28 000 à 56 000 matériel minier Bitcoin de nouvelle génération pour 6 250 $ par plate-forme.

A noter que Cipher Mining est la filiale américaine de Bitfury. Les deux sociétés ont maintenant établi un bon de commande total, qui verra Bitfury livrer les plates-formes mensuellement. Dans l’ensemble, la date d’achèvement de l’accord est fixée à décembre 2022. Ce sera une étape importante pour les deux entreprises alors qu’elles cherchent à intensifier leurs efforts miniers à la suite d’un changement de marché.

Cipher Mining a également accepté de payer un montant initial de 10 millions de dollars dans les trois jours suivant la mise en œuvre de l’accord. Les frais lanceront la commande, Cipher finissant par payer le reste de l’argent par tranches.

L’entreprise a connu une année plutôt fructueuse. En mars, Cipher Mining a signé une fusion de 2 milliards de dollars avec Good Works Acquisition Corp, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée au NASDAQ. L’accord comprenait également un tour de table de 425 millions de dollars, dirigé par Counterpoint Group et Fidelity Management and Research.

La perte de la Chine est le gain de l’exploitation minière

Le paysage minier mondial a été secoué plus tôt cette année lorsque le gouvernement chinois a annoncé une interdiction de l’activité. Depuis lors, il y a eu une redistribution massive du hashrate alors que les entreprises cherchent à profiter du vol des mineurs en provenance de Chine.

La répression chinoise a également été une aubaine pour l’industrie minière mondiale. De plus en plus d’entreprises ont pris des mesures pour étendre leurs activités, ce qui signifie une plus grande injection de capitaux dans l’espace.

Bitfury lui-même n’est pas étranger à cela. Il y a à peine deux jours, The Telegraph a annoncé que la société finalisait les détails de son offre publique. Le rapport a confirmé que Bitfury, basé aux Pays-Bas, avait contacté le cabinet comptable Big Four Deloitte pour être l’un de ses souscripteurs.

Son dernier cycle de financement a eu lieu en 2018, lorsqu’il a levé 80 millions de dollars auprès d’investisseurs de premier plan comme Galaxy Digital pour une valorisation de 1 milliard de dollars. Maintenant qu’il cherche à devenir public, il visera un nombre encore plus important. Comme l’a rapporté The Telegraph, Bitfury cherche à faire ses débuts à Amsterdam ou à la Bourse de Londres.

Outre Bitfury, plusieurs autres sociétés minières envisagent des débuts publics. La société minière américaine Stronghold Digital Mining a annoncé son intention d’inscrire 6 millions d’actions au NASDAQ alors qu’elle se prépare à une offre publique initiale (IPO) de 100 millions de dollars.

La société basée en Pennsylvanie a déposé une demande d’introduction en bourse au NASDAQ en juillet, espérant que les fonds levés contribueront à alimenter une expansion de capacité de 900 % l’année prochaine. Il a maintenant déposé un prospectus final auprès de la SEC, bien que l’approbation soit en attente.

