CipherTrace présente un suivi Monero amélioré pour les institutions financières et les agences d’État

CipherTrace, un leader mondial de la conformité aux crypto-monnaies, a introduit des outils de visualisation de suivi Monero (XMR / USD) améliorés pour les institutions financières et les agences d’État notées, a rapporté PR News Wire, cité par Yahoo News. Ils proposent des outils de nouvelle génération pour visualiser le suivi de Monero sur la base de recherches partiellement financées par la Direction des sciences et de la technologie du département américain de la Sécurité intérieure.

Le flux de fonds peut être retracé jusqu’à la source

Avec le lancement de ces capacités améliorées, CipherTrace est passé à l’avant-garde du domaine de l’intelligence des crypto-monnaies. Monero fait un pas en avant dans le suivi en permettant de retracer le flux de fonds du destinataire à l’origine de la transaction. Les améliorations permettent aux utilisateurs de préparer des rapports visuels détaillés pour faciliter l’interception des transactions illégales. La société a déposé deux brevets pour la technologie de suivi innovante aux États-Unis.

Dave Jevans, PDG de CipherTrace, a déclaré :

« Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir nos institutions financières et nos clients des agences gouvernementales avec le suivi des sources Monero et de meilleurs rapports. La disponibilité de ce suivi Monero amélioré renforce la viabilité à long terme des pièces de confidentialité, assurant aux régulateurs que les bourses, les bureaux de gré à gré et les autres fournisseurs de services d’actifs virtuels seront en mesure de répondre aux exigences mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent tout en continuant d’accepter les transactions Monero ».

Le prix du suivi des sources de transaction Monero est d’au moins 16 000 $ par utilisateur et par an. Les utilisateurs actuels sous licence de la principale société de renseignement sur les crypto-monnaies chez certains clients et agences sont éligibles.

Carol Van Cleef de Bradley Arant Boult Cummings LLP a noté :

“La technologie unique de CipherTrace et les nouvelles améliorations d’affichage pour suivre les transactions Monero sont un grand pas en avant pour les échanges cryptographiques et les institutions financières qui ont besoin de plus de transparence dans les transactions Monero tout en travaillant dur pour gérer les risques de blanchiment d’argent liés aux pièces de confidentialité”.

Pont entre la protection contre la fraude, les monnaies virtuelles et les services financiers

CipherTrace comble le fossé entre les monnaies virtuelles, la protection contre la fraude et les solutions de lutte contre le blanchiment d’argent et les enquêtes financières. Son analyse des volumes élevés d’attribution de transactions blockchain validées lui permet d’obtenir une intelligence supérieure sur les crypto-monnaies. Les fondateurs de CipherTrace se sont concentrés sur la défense contre le financement illicite, la croissance de l’économie de la blockchain et la protection de la vie privée des consommateurs.

L’article CipherTrace présente le suivi amélioré de Monero pour les institutions financières et les agences d’État est apparu en premier sur Invezz.