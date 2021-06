Cipla, HDFC parmi 4 valeurs techniques à acheter ; Nifty peut descendre à 15 450 s’il tombe en dessous de 15 670

Le marché a échoué aux niveaux 15900/52900, ce qui est une limite ascendante pour le marché. Image : .

Par Shrikant Chouhan

L’ouverture hebdomadaire du Nifty/Sensex a été positive, l’indice de référence Nifty/Sensex a ouvert à 15915,65/53126,73, mais en raison du manque de suivi des achats, il est tombé à 15800/52700 niveaux. Parmi les secteurs, les actions des métaux continuent sur leur lancée positive et les achats importants ont été effectués dans les banques PSU, tandis que les bénéfices intrajournaliers ont été réalisés dans HDFC Life Insurance Company et dans certaines actions informatiques.

Mardi, le marché est resté dans une fourchette étroite mais avec un biais négatif. La faiblesse des marchés asiatiques, la pression de vente constante des FII depuis les 3 derniers jours et la stabilité des prix du brut Brent à 75 pourraient être les quelques raisons de maintenir le marché dans la fourchette de négociation. Le marché a échoué aux niveaux 15900/52900, ce qui est une limite ascendante pour le marché et sa faiblesse pourrait entraîner une faiblesse progressive vers 15670/52300 qui est la limite inférieure de la fourchette de négociation et, par coïncidence, l’EMA de 20 jours est également placée au même niveau. niveaux qui devraient servir de point de retournement pour le marché. Nous avons été témoins de la faiblesse des sociétés financières, des métaux et de l’automobile, ce qui indique que la largeur d’achat est faible. L’activité s’est davantage orientée vers les valeurs FMCG et Pharmaceutical. Nous devons être un acheteur entre les niveaux 15720/52450 et 15670/52300. Gardez un stop loss final aux niveaux 15600/52100.

Le marché a passé près de deux semaines en dessous des niveaux 15902, cependant, si ce niveau est cassé, le Nifty devrait passer au niveau 16050/16150 (53750). Selon les statistiques des options et les niveaux de retracement, le Nifty / Sensex trouverait un support aux niveaux 15800/52800 et 15670/52300. Si Nifty/Sensex déraille en dessous de 15670/52300 et ils pourraient tomber aux niveaux 15550/51800 ou 15450/51500. Notre stratégie devrait être de réduire la position entre les niveaux 16050/16150 (53750).

LTI (Larsen & Toubro Infotech)

ACHETER, CMP : Rs 4 134,15, CIBLE : Rs 4 350, SL : Rs 4 050

Après la formation d’un modèle de graphique à double fond autour de la zone 3550, LTI a montré une tendance à la hausse remarquable jusqu’à 4200, après ce fort rallye, il assiste à une activité liée à la plage au cours des dernières sessions et a formé un modèle de graphique Cup and Handle avec un volume décent, donc le une cassure de la fourchette pour poursuivre la hausse est très susceptible de se produire à court terme.

CIPLA

ACHETER, CMP : Rs 979,6, CIBLE : Rs 1 030, SL : Rs 960

Le titre a présenté un rallye robuste au cours des derniers mois et il est toujours dans le sens haussier, le titre forme constamment le modèle de série Higher High et Higher Low.

Société de financement du développement du logement (HDFC)

ACHETER, CMP : Rs 2 501.2, CIBLE : Rs 2 630, SL : Rs 2 450

Au cours des dernières séances, le compteur se négocie dans une fourchette étroite avec une activité de volume supplémentaire près de sa zone de support, ce qui suggère que le titre est en phase d’accumulation ; Cependant, récemment, la formation d’un modèle de chandelier en marteau est observée dans le compteur, ce qui indique un fort renversement à l’horizon à venir.

PHASE

ACHETER, CMP : Rs 2 086,15, CIBLE : Rs 2 190, SL : Rs 2 040

Après avoir atteint le plus haut historique de 2133, le compteur a été témoin d’une activité liée à la fourchette pendant quelques sessions, mais une cassure de la fourchette actuelle avec un volume supplémentaire ainsi que la formation d’un modèle de chandelier haussier fort indiquent que le compteur a suffisamment de potentiel pour une hausse supplémentaire par rapport aux niveaux actuels. .

(Shrikant Chouhan est vice-président exécutif, recherche technique sur les actions chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.