Cipriani Dolci ouvre à Dubaï entouré de marques de mode de luxe – WWD

DUBAI – À quelques pas de Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior, Loro Piano et Ralph Lauren, Cipriani Dolci est dans un endroit idéal dans son nouvel emplacement dans le Dubai Mall. La dernière itération de la célèbre chaîne de restaurants est une version luxueuse d’une Pasticceria italienne, décorée dans les couleurs nautiques emblématiques pour lesquelles Cipriani est connue.

Giuseppe Cipriani, PDG et homonyme de son grand-père, qui a fondé le Harry’s Bar original à Venise en 1931, s’est entretenu avec WWD lors de l’ouverture du Cipriani Dolci.

WWD: Vos restaurants sont un pilier parmi les célébrités et le monde de la mode. Quelle est la clé pour maintenir la magie vivante dans tant d’endroits dans différentes parties du monde?

Comme mon grand-père l’a toujours dit, traitez les gens ordinaires comme des membres de la famille royale et les membres de la famille royale comme des gens ordinaires. Au fil des ans, nous avons eu tous différents types de personnes intéressantes qui venaient dans nos restaurants, des intellectuels aux entrepreneurs, en passant par les artistes, les redevances, etc. expériences en toute liberté.

WWD: Vous étendez votre empire avec une troisième ouverture aux EAU. Dites-nous en quoi cet emplacement est unique? Pourquoi avez-vous décidé d’ouvrir ici?

Dubaï est une ville dynamique passionnante et je pense qu’il y a encore de la place pour plus d’opportunités. Le Dubai Mall est l’un des plus grands environnements de shopping et de divertissement au monde et Fashion Avenue est certainement un endroit fantastique pour nos clients, fidèles ou nouveaux. Nous avons de grandes marques comme voisins et l’atmosphère excitante ouverte de notre Cipriani Dolci le rend parfait pour une halte après le shopping.

WWD: Vous êtes célèbre pour les bellinis, mais que ferez-vous à l’emplacement du Dubai Mall qui n’autorise pas l’alcool?

La purée de pêche blanche avec un peu de soda est fantastique en elle-même et très rafraîchissante, surtout avec la chaleur de Dubaï!

WWD: Parlez-nous de certains des éléments uniques de Cipriani Dolci au Dubai Mall?

La vétrine centrale et les tables qui l’entourent en font une merveilleuse oasis au milieu de boutiques élégantes avec un flux parfait pour les interactions sociales. Il a une grande énergie et une grande ambiance pour les réunions de loisirs et d’affaires.

WWD: Qui espérez-vous accueillir dans ce nouvel emplacement?

Une combinaison d’anciens et de nouveaux visages, de gens d’affaires qui se trouvent dans le quartier financier voisin et de visiteurs. Certains nous découvriront pour la première fois et d’autres viendront chez eux.