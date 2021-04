Circle collabore avec Signature Bank sur l’intégration USDC

La société mondiale de technologie de paiement Circle a annoncé une collaboration avec Signature Bank pour intégrer les produits et services Circle dans la gamme de produits de la banque.

Le nouveau partenariat permettra à la Signature Bank, basée à New York, d’être la principale institution financière pour les dépôts de réserve USDC de Circle, selon son communiqué de presse.

Circle ajouterait également ses produits à la plate-forme de paiement en temps réel basée sur la blockchain de Signature, Signet. Jeremy Allaire, PDG et co-fondateur de Circle, a déclaré:

«L’ajout d’une institution financière respectée et avant-gardiste à notre réseau de réserves USDC est un autre pas en avant dans l’adoption et la croissance de la devise numérique à la croissance la plus rapide au monde.»