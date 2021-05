Négociation et investissement

Circle devient sérieux au sujet de l’introduction en bourse; Recrutement d’un directeur pour les rapports SEC et la comptabilité technique

Circle, une société de technologie de paiement peer-to-peer, semble prendre au sérieux son introduction en bourse.

Alors que la spéculation autour de l’offre publique initiale (IPO) de Circle fait le tour depuis des années maintenant, la société a commencé à prendre des mesures constructives dans cette direction en ayant un personnel chargé des rapports de la SEC.

La société recrute actuellement pour près de 50 postes dans les catégories conformité, ingénierie, support client, finance, produits, marketing, marketing produit, ventes, sécurité et talents.

Un poste particulier qui a attiré l’attention est celui de directeur principal, Reporting SEC et comptabilité technique.

Le candidat au poste aidera Circle avec la fonction de reporting externe. Parmi les responsabilités, il y a la préparation d’un processus de soumission de formulaires 10-K et 10-Q de haute qualité, y compris les états financiers, le rapport de gestion et les informations à fournir.

Le formulaire 10-K est un document que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis demande à toutes les entreprises publiques de déposer chaque année, détaillant les revenus, les actifs et les passifs de l’entreprise.

La section du rapport de gestion est également une partie obligatoire des rapports financiers trimestriels et annuels des sociétés ouvertes mandatées par la SEC, mais pas une partie obligatoire des états financiers des sociétés privées.

Circle n’est que l’une des nombreuses entreprises basées sur la crypto-monnaie qui cherchent à profiter de la course haussière en cours pour entrer en bourse et lever des capitaux. Coinbase est devenu public via la voie de la liste directe le mois dernier, et l’échange concurrent Kraken a également partagé son plan pour la même chose.

La société a connu une forte croissance, rapportant une prise en charge de plus de 100 millions de transactions d’une valeur de dizaines de milliards de dollars, avec près de 10 millions de clients de détail et stockant plus de 5 milliards de dollars d’actifs en monnaie numérique.

Le stablecoin de Circle, USDC, a dépassé 21 milliards d’offre, contre 15 milliards il y a moins de deux semaines et un peu moins de 4 milliards au début de l’année.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.