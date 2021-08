Circle envisage de devenir une banque de monnaie numérique aux États-Unis ⋆ Crypto new media

Fournisseur de services d’infrastructure de paiement Blockchain, Circle a dévoilé sa vision de devenir une banque nationale de monnaie numérique aux États-Unis.

Selon le communiqué de presse publié par la société, elle a pour objectif de se transformer en une banque commerciale fédérale à pleine réserve, qui opérerait sous la direction de la Réserve fédérale américaine et d’autres organismes de réglementation comme l’OCC, la FDIC et le Trésor américain. Les experts spéculent, car la nouvelle est apparue juste après le règlement Poloniex-SEC, il pourrait s’agir d’une tentative de la société d’obtenir une bonne exposition mondiale.

Circle s’efforce de s’associer à la Réserve fédérale américaine

La société de technologie financière a déployé la vision massive de s’associer à la Réserve fédérale américaine et de se rénover en une banque nationale américaine. La société a indiqué que si le secteur bancaire était construit sur la technologie du grand livre numérique, il transformerait complètement le système financier en le rendant plus efficace, plus sûr et plus résilient pour les consommateurs.

En plus de la vision, le PDG de la société, Jeremy Allaire, a également noté que le stablecoin de Circle, USD Coin (USDC), pourrait considérablement se développer dans un proche avenir et soutiendrait largement les activités économiques de grande confiance dans l’espace. Il a en outre noté que l’USDC pourrait également devenir un instrument de premier plan dans le secteur financier et pour les utilisations du commerce sur Internet.

USD Coin a été développé par Circle. C’est le deuxième plus grand stablecoin par capitalisation boursière après Tether (USDT). Au moment de la rédaction de cet article, la pièce en USD a une capitalisation boursière de plus de 27 milliards de dollars.

Circle a des projets plus ambitieux

Circle a récemment déposé sa déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission concernant un accord de fusion avec Concord Acquisitions. Apparemment, Circle et Concord, les deux sociétés seront acquises par une société irlandaise, et elles deviendront une société cotée en bourse, qui pourrait être cotée à la NYSE plus tard cette année.

Avec l’adoption croissante des actifs cryptographiques par les autorités fédérales, le système financier traditionnel recherche également une fusion avec la technologie actuelle. Dans une telle situation, la vision de Circle semble être une démarche très calculée de la part de l’entreprise. Cependant, les experts spéculent que Circle pourrait simplement s’efforcer d’obtenir un peu plus d’exposition sur les marchés en révélant sa vision.

De plus, l’annonce est apparue juste après la controverse Poloniex et SEC. Comme indiqué précédemment par CoinGape, Poloniex n’a accepté aucun acte répréhensible, cependant, les accusations de la SEC seront résolues en versant plus de 10 millions de dollars au régulateur à titre de frais de règlement. Le règlement est bon pour Circle qui a acquis Poloniex en 2018, car il ne gênera pas la croissance de l’ancienne entreprise.

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.