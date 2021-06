Circle Founder On Crypto.com Nouveau partenariat: “Ce partenariat avec Fuel Crypto Adoption”

Crypto.com, un échange de renommée mondiale, a lancé un nouveau partenariat avec la société de technologie de paiement peer-to-peer Circle pour autoriser les dépôts et les retraits en dollars américains. Le service sera disponible dans plus de 30 pays à travers le monde selon un communiqué de presse de Crypto.com.

Procédure simplifiée

Le rôle de Circle est de permettre le traitement et le stockage des dollars américains avant de convertir les dépôts à un ratio de 1: 1 en USDC (USDC / USD), l’une des pièces stables les plus lucratives. Les clients obtiendront l’USDC sur l’échange et l’application Crypto.com même s’ils effectueront les dépôts en monnaie fiduciaire. Il faudra environ trois jours aux traders pour approvisionner leurs comptes avec la bourse. La seule méthode de dépôt fiduciaire autorisée sera le virement bancaire.

Kris Marszalek, co-fondateur et PDG de Crypto.com, a commenté :

“Historiquement, transférer de l’argent fiduciaire sur et hors des plates-formes cryptographiques a été un processus ardu. Notre partenariat avec Circle est un autre exemple de notre engagement à travailler avec les meilleurs partenaires du secteur pour fournir des solutions de transfert d’argent sûres, fiables et faciles à nos clients du monde entier.

Selon le PDG, président et cofondateur de Circle, Jeremy Allaire, le partenariat “conduira à l’adoption de la cryptographie” dans le monde entier. C’est un autre exemple brillant d’innovation qui brise les barrières entre l’avenir des paiements et la finance traditionnelle. Circle exprime son optimisme et sa confiance dans son partenariat avec l’échange cryptographique, qui bénéficie d’une base large, dédiée et diversifiée d’utilisateurs mondiaux et d’un bilan impressionnant.

Expansion continue

La plate-forme d’échange optimise et étend de manière agressive ses offres. Ils ont récemment obtenu une licence Virtual Financial Asset à Malte. L’année dernière, Crypto.com a acquis The Card Group Pty Ltd., obtenant ainsi une licence australienne de services financiers. La bourse est également un membre principal de Visa en Australie.

Les personnes intéressées par le nouveau service de dépôt peuvent regarder une vidéo contenant des instructions détaillées sur la configuration des virements bancaires en dollars américains, téléchargée sur le blog officiel Crypto.com.

Le message du fondateur du Cercle sur le nouveau partenariat de Crypto.com : “Ce partenariat avec l’adoption de la crypto à carburant” est apparu en premier sur Invezz.