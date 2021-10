Circle Jerks ajoute de nouvelles dates en 2022 à sa première tournée en 15 ans

Légendes punks JERKS DE CERCLE ont annoncé leur première et unique tournée nord-américaine en plus de 15 ans, qui devrait avoir lieu au printemps 2022. Les dates s’étendent sur les deux côtes et (surtout) partout entre les deux avec le soutien de APPROCHE NÉGATIVE et 7 SECONDES qui se réunira pour la première fois depuis plus de cinq ans. Les billets pour les nouveaux spectacles seront mis en vente ce vendredi 8 octobre à 10 h, heure locale.

JERKS DE CERCLE‘ record historique “Sexe en groupe” a eu 40 ans l’automne dernier. Le groupe sera en tournée cet automne avec ADOLESCENTS, APPROCHE NÉGATIVE et DÉCHETS MUNICIPAUX à l’occasion de son anniversaire et de la réédition commémorative.

JERKS DE CERCLE‘ la programmation live actuelle est le chanteur Keith Morris, guitariste Greg Hetson (BAD RELIGION, REDD KROSS), bassiste Château de sandre (THE WEIRDOS, JOE STRUMMER) et batteur Joey Castillo (LE BRONX, QOTSA, DANZIG, BL’AST !, JEUNESSE GASPILLÉE).

JERKS DE CERCLE a émergé du ventre punk de South Bay à Los Angeles en 1979. Après avoir été co-fondateur et chanteur de DRAPEAU NOIR lors de l’enregistrement de son essentiel “Dépression nerveuse” PE, Morris s’est associé à Greg Hetson pour former ce qui deviendrait JERKS DE CERCLE, avec le bassiste Roger Rogerson et batteur de jazz Lehrer chanceux. Contrairement à une grande partie du hardcore sans vergogne qui s’est infiltré à travers les fissures de la banlieue américaine, la musique de la JERKS DE CERCLE était pensivement inébranlable, mais implacable et féroce dans la nature. Réunissant une section rythmique puissante et articulée avec des paroles et des thèmes sérieux mais souvent moqueurs, le groupe a ensuite été présenté comme un chef de file du peloton – et une force avec laquelle il faut compter.

Travaillant avec une éthique de travail implacable et tranchante et une présence scénique entraînante, le groupe se retrouverait bientôt en tête d’affiche de l’Auditorium olympique de LA de 5 000 places et arborait des classiques de la vidéo culte comme “Le déclin de la civilisation occidentale”, “Repo Man”, “Théâtre de la Nouvelle Vague” et “Le film Slog”. Au cours des décennies, JERKS DE CERCLE sortirait six albums studio, dont celui susmentionné “Sexe en groupe” (1980), “Sauvage dans les rues” (1982), “Golden Shower de hits” (1983), “Merveilleux” (1985) et “IV” (1987), où ils deviendront une tête d’affiche majeure lors de l’explosion de la musique alternative des années 80 et 90.

La longue liste de ceux qui ont été influencés par l’héritage de la JERKS DE CERCLE qui va de SURFERS BUTTHOL à PIMENTS ROUGES PIQUANTS – avec des fans notables étant des skateurs de Dogtown, Chuck Berry, Alice Cooper, Elton John, Johnny Depp, GUNS N’ ROSES et Philippe K. Dick. Des décennies plus tard, leur musique continue de laisser une empreinte sur des générations de fans de musique divers et sur ceux qui défient le statu quo.

Les “Sexe en groupe” la réédition de luxe comprend un emballage par Robert Fisher, concepteur de NIRVANA‘s “Peu importe”, un enregistrement bonus d’une répétition de 1980, un livret de 20 pages comprenant des photos inédites et des anecdotes de Tony Hawk, Mike Patton, Shepard Fairey, Ian MacKaye, Lars Frederiksen et bien d’autres, en plus d’un reconditionnement de qualité dans un schéma vinyle de couleur limité. L’audio remasterisé est disponible chez tous les détaillants numériques et a maintenant épuisé ses deux premiers pressages au format vinyle.

JERKS DE CERCLE des dates de tournée:

27 octobre – Sunshine Theatre – Albuquerque, NM #



29 octobre – Théâtre Rialto – Tucson, AZ #



30 octobre – Van Buren – Phoenix, AZ #



10 décembre – Scène sonore – Baltimore, MD *



11 décembre – Norva – Norfolk, Virginie *



12 décembre – Cat’s Cradle – Carrboro, Caroline du Nord *



14 décembre – 40 Watt Club – Athènes, Géorgie *



15 décembre – Underbelly – Jacksonville, FL *



17 décembre – Jannus Live – St. Petersburg, FL *



18 décembre – The Plaza Live – Orlando, Floride *



19 décembre – Salle de culture – Fort Lauderdale, FL *



18 février – Observatory North Park – San Diego, CA #



19 février – House of Blues – Anaheim, CA #



20 février – Théâtre Ventura – Ventura, CA #



22 février – Théâtre Fremont – San Luis Obispo, Californie #



23 février – Catalyst – Santa Cruz, CA #



25 février – Fillmore – San Francisco, CA #



26 février – As de pique – Sacramento #



27 février – Clutch Cargo – Reno, NV #



01 mars – Usine de tricot – Boise. IDENTIFIANT #



02 mars – Midtown – Bend, OU #



04 mars – Commodore Ballroom – Vancouver, C.-B. #



05 mars – Showbox SODO – Seattle, WA #



06 mars – Roseland – Portland, OR #

Spectacles nouvellement annoncés :

17 mars – Grand Room Complex – Salt Lake City, UT !



19 mars – Théâtre Ogden – Denver, CO !



21 mars – Grenade – Lawrence, KS !



22 mars – Drapeau rouge – St. Louis, MO !



24 mars – First Ave – Minneapolis, MN !



25 mars – The Vic – Chicago, IL !



26 mars – St. Andrews Hall – Détroit, MI !



28 mars – Town Ballroom – Buffalo, NY !



29 mars – M. Smalls – Pittsburgh, PA !



30 mars – House of Blues – Cleveland, OG !



01 avril – Phoenix – Toronto, ON !



02 avril – Théâtre Corona – Montréal, QC !



03 avril – L’Impérial Bell – Québec, QC !



05 avril – Higher Ground – Burlington, VT !



07 avril – Paradise – Boston, MA !



08 avril – Stone Pony – Asbury Park, NJ !



09 avril – TLA – Philadelphie, PA !



14 avril – Irving Plaza – NYC, NY !



16 avril – Black Cat – Washington DC !



19 avril – Ashville, Caroline du Nord !



21 avril – Brooklyn Bowl – Nashville, TN !



22 avril – Masquerade, Atlanta, GA !



23 avril – La Nouvelle-Orléans, LA !



26 avril – Mohawk – Austin, Texas !



29 avril – Paper Tiger – San Antonio, TX !



30 avril – White Oak – Houston, TX !



01 mai – Granada Theatre – Dallas, TX !



13 mai – Hollywood Palladium – Los Angeles, CA !^

# avec ADOLESCENTS et APPROCHE NÉGATIVE



* avec DÉCHETS MUNICIPAUX et APPROCHE NÉGATIVE



! avec 7 SECONDES et APPROCHE NÉGATIVE



^ avec LES ÂMES REBONDISSANTES

photo par Atiba Jefferson