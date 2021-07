Circle Jerks annonce les dates de sa tournée nord-américaine 2021 2022

Légendes punks JERKS DE CERCLE ont annoncé une tournée nord-américaine fin 2021/début 2022, avec le soutien de DÉCHETS MUNICIPAUX, ADOLESCENTS et APPROCHE NÉGATIVE à certaines dates.

le JERKS DE CERCLE la programmation des prochains spectacles comprendra le chanteur Keith Morris, guitariste Greg Hetson et bassiste Château de sandre, avec le dernier ajout du groupe, le batteur Joey Castillo (LE BRONX, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE, DANZIG, DÉTRUIRE!, JEUNESSE GASPILLÉE).

Dès le début, le JERKS DE CERCLE étaient enracinés dans la controverse. Formé par d’anciens membres de DRAPEAU NOIR et KROSS ROUGE à la fin de 1979, le groupe en est venu à encapsuler l’image, le son et l’énergie du punk hardcore californien.

JERKS DE CERCLE ont sorti six albums studio, une compilation, un album live et un DVD live. Le groupe s’est séparé et reformé plusieurs fois, parfois avec différents bassistes et/ou batteurs.

En 2016, Morris publié un mémoire, « Mes dégâts : l’histoire d’un survivant du punk rock », dans lequel il a tiré sur d’anciens membres du groupe, y compris Hetson.

photo par Atiba Jefferson

