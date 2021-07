Circle K hébergera des guichets automatiques Bitcoin dans ses dépanneurs ⋆ Crypto new media

Le principal opérateur de guichets automatiques Bitcoin Depot a conclu un accord de partenariat à long terme avec la chaîne de magasins de proximité Circle K pour installer des kiosques Bitcoin aux États-Unis et au Canada.

Bitcoin Depot et Circle K Partner pour installer des guichets automatiques Bitcoin

Bitcoin Depot a annoncé l’accord via un communiqué de presse jeudi (22 juillet 2021). Selon la société, plus de 700 guichets automatiques Bitcoin sont déjà installés dans des emplacements Circle K dans 30 États des États-Unis.

Le partenariat offre aux particuliers un moyen plus pratique d’acheter du bitcoin, encourageant ainsi l’adoption généralisée de la crypto-monnaie phare. Bitcoin Depot possède déjà plus de 3000 kiosques ATM BTC situés dans presque tous les États des États-Unis et permet également aux utilisateurs d’acheter plus de 30 crypto-monnaies, y compris BTC, ETH et LTC.

S’exprimant sur le dernier développement, Brandon Mintz, PDG de Bitcoin Depot, a déclaré que l’accord de partenariat avec Circle K permet à la société de crypto ATM d’étendre ses services à l’international. Mintz a également déclaré que l’installation des guichets automatiques Bitcoin augmenterait le nombre de clients visitant la chaîne de magasins de proximité tout en offrant un accès financier aux «communautés mal desservies».

Denny Tewell, vice-président principal de Circle K, Global Merchandise and Procurement, a également fait une déclaration, déclarant :

“Chez Circle K, nous sommes passionnés par le fait de rendre la vie de nos clients un peu plus facile chaque jour, et nous cherchons continuellement des moyens d’améliorer leur expérience dans nos magasins et d’être leur magasin préféré pour un éventail croissant de besoins et d’occasions.”

Tewell a ajouté :

“Notre partenariat avec Bitcoin Depot s’appuie sur cet engagement, donnant à notre marque une présence importante et précoce sur le marché en croissance rapide des crypto-monnaies en tant que destination pratique où les clients peuvent acheter du Bitcoin.”

Les guichets automatiques Bitcoin poursuivent une croissance exponentielle

La croissance des guichets automatiques cryptographiques à l’échelle mondiale signale une demande croissante de bitcoins et d’autres actifs de crypto-monnaie. Selon les données de Coin ATM Radar, il existe actuellement 23 915 guichets automatiques crypto dans 75 pays, contre 11 665 guichets automatiques enregistrés en novembre 2020. Cela montre que le nombre de machines a plus que doublé en huit mois.

Les statistiques montrent en outre que les États-Unis restent en tête avec plus de 21 000 emplacements de guichets automatiques Bitcoin, contrôlant plus de 86 % du marché. Le Canada arrive en deuxième position avec des installations de guichets automatiques BTC dans 1696 emplacements, ce qui représente 6,8 % du total mondial.

