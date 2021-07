Circle K Store rejoint Bitcoin Depot pour mettre en œuvre des guichets automatiques cryptographiques

in

Le dépanneur Circle K a annoncé un partenariat avec le réseau Bitcoin Depot ATM. En fait, il compte plus de 700 guichets automatiques Bitcoin, déployés dans 30 États américains et au Canada.

À cet égard, Denny Tewell, vice-président principal des marchandises et des achats mondiaux chez Circle K, a déclaré : « Notre partenariat avec Bitcoin Depot s’appuie davantage sur cet engagement. Ce qui donne à notre marque une présence significative et précoce sur le marché de la cryptographie en croissance rapide en tant que destination pratique où les clients peuvent acheter du Bitcoin.

Pour sa part, Circle K reconnaît que Bitcoin deviendra un aspect de plus en plus important de l’économie.

Pour mieux comprendre, les guichets automatiques Bitcoin Depot sont des bornes libre-service, qui permettent aux utilisateurs d’échanger de l’argent contre des crypto-monnaies.

C’est-à-dire permettre des transactions rapides en personne, donnant aux consommateurs un accès immédiat à Bitcoin. Et, plus de 30 autres crypto-monnaies. Par exemple Litecoin (LTC) et Ethereum (ETH).

Circle K s’associe à Bitcoin Depot

Circle K peut attirer de nouveaux clients dans vos magasins, fournir un accès financier aux communautés mal desservies et vous différencier des autres commerçants grâce à cette technologie innovante. En installant des guichets automatiques Bitcoin à leurs emplacements.

En fin de compte, Circle K est la première grande chaîne de vente au détail à installer des guichets automatiques Bitcoin. Bien qu’il soit l’un des plus grands détaillants de commodité et de carburant au monde.

En fait, l’opérateur de Circle K rapporte que sa marque exploite environ 7 150 magasins aux États-Unis et 2 111 au Canada.

De cette façon, les emplacements des magasins Circle K avec des guichets automatiques Bitcoin Depot peuvent être trouvés sur bitcoindepot.com.

Qu’en pensent les PDG ?

À cet égard, Brandon Mintz, PDG de Bitcoin Depot, a déclaré : « Nous sommes ravis de construire un partenariat stratégique à long terme avec Circle K. Et d’étendre notre portée à l’étranger avec un leader mondial de la commodité et de la vente au détail de carburant.

En outre, il a ajouté : « En ajoutant des guichets automatiques Bitcoin aux magasins de la société Circle K, vous pouvez attirer de nouveaux clients dans vos magasins. De plus, offrir un accès financier aux communautés mal desservies.

Denny Tewell a déclaré : « Chez Circle K, nous sommes passionnés par le fait de rendre la vie de nos clients un peu plus facile chaque jour. Nous recherchons continuellement des moyens d’améliorer votre expérience dans nos magasins et d’être votre arrêt préféré pour une variété croissante de besoins et d’occasions. »

De même, Alona Lubovnaya, chef de produit chez Bitcoin Depot, a déclaré : « Notre mission est d’apporter les crypto-monnaies aux masses. Nous continuerons à le faire avec d’importantes expansions de partenaires à l’avenir. »

Enfin, les grandes entreprises de vente au détail s’intéressent de plus en plus aux guichets automatiques Bitcoin au fur et à mesure que le marché se développe, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase de James Cash Penny : « La meilleure publicité pour un magasin est le service qu’il fournit.

