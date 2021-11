Circle lance un fonds de capital-risque pour les projets de blockchain à un stade précoce

La société de monnaie numérique Circle a lancé le fonds Circle Ventures pour soutenir les projets et les entreprises de blockchain à un stade précoce. Le fonds, qui ne dispose pas d’un montant monétaire prédéterminé, a déjà déployé un capital initial.

« La mission de Circle est d’accroître la prospérité économique mondiale grâce à l’échange sans friction de valeur financière. Y parvenir est ambitieux et nécessitera un village de très nombreuses personnes, projets et entreprises pour développer les technologies, les produits et les protocoles nécessaires pour y parvenir », a écrit le directeur financier de Circle Jeremy Fox-Geen dans le message d’annonce. « Grâce à Circle Ventures, nous serons désormais en mesure d’apporter notre capital financier, de soutenir ces entreprises en démarrage convaincantes d’une nouvelle manière et d’accélérer leur développement et leurs contributions à notre mission commune », a poursuivi Fox-Geen. Interrogé sur la taille du fonds, Circle a déclaré à CoinDesk que la société ne sait pas aujourd’hui combien d’argent elle investira pour soutenir les entreprises qui accélèrent sa mission. Circle a annoncé plus tôt cette année son intention de devenir publique par le biais d’une fusion inversée avec Concord Acquisition Corp, une société d’acquisition spéciale cotée en bourse. L’accord, qui valorise Circle à 4,5 milliards de dollars, devrait être finalisé avant la fin de l’année.

Lire la suite: USDC Stablecoin Backer Circle va devenir public dans le cadre d’un accord SPAC de 4,5 milliards de dollars