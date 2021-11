Circle lance une initiative pour stimuler l’inclusion financière mondiale

Circle, la société de services de paiement qui exploite la pièce stablecoin USD (USDC), a lancé une initiative visant à aider les minorités et les femmes, ainsi qu’à soutenir les efforts humanitaires dans le monde entier.

Dante Disparte, directeur de la stratégie et responsable de la politique mondiale de la société, a annoncé mercredi l’initiative dans un article publié sur le site Web de Circle. MDI) et des banques communautaires.Circle créera également des programmes via sa plateforme SeedInvest pour faciliter le financement de startups dirigées par des femmes et des minorités.L’initiative créera également un programme d’alphabétisation en finance numérique en partenariat avec les principaux collèges et universités historiquement noirs (HBCU) aux États-UnisEnfin , le programme établira une « équipe de réponse rapide » pour aider à l’aide, au développement et aux interventions humanitaires dans le monde entier. « Circle Impact est notre engagement à garantir que l’avenir des services financiers natifs d’Internet soit plus inclusif que son cousin analogique », a déclaré le PDG de Circle. Jeremy Allaire au poste. « Notre plan est de placer des milliards de dollars en réserves de l’USDC auprès d’institutions de dépôt appartenant à des minorités et de banques communautaires au fil du temps, ce qui peut transformer les communautés à travers les États-Unis. »

