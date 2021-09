Circle Reports USD Coin maintenant disponible sur le réseau de TRON

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Suite à cette annonce, USD Coin (USDC) opère déjà sur un total de cinq réseaux Blockchain : TRON, Ethereum, Stellar, Algorand et Solana.

***

Circle, le développeur du stablecoin USD Coin (USDC) et fondateur du consortium Center, a annoncé que la crypto-monnaie est désormais disponible au sein du réseau TRON Blockchain.

USD Coin fonctionne déjà sur le réseau TRON

Cela a été rapporté par Circle dans un communiqué de presse publié par divers organes de presse, dans lequel il rapporte que USD Coin est déjà opérationnel au sein du réseau TRON via des jetons TRC-20, de sorte que les utilisateurs pourront envoyer et recevoir USDC via ladite Blockchain, ainsi en profitant des faibles coûts et des transferts quasi instantanés.

À cet égard, l’équipe Circle a indiqué que la mesure permettra d’apporter le stablecoin à la grande base d’utilisateurs de l’écosystème TRON, lui ouvrant des espaces pour atteindre également le grand nombre d’applications décentralisées (dApps) fonctionnant sur son réseau, Avec lequel les utilisateurs de l’USDC pourront également utiliser le jeton TRX pour les transactions avec la crypto-monnaie.

À cet égard, Jeremy Allaire, PDG et co-fondateur de Circle, a déclaré :

«TRON a construit un très grand réseau et une plate-forme de blockchain, très réussi, et est l’un des plus utilisés dans les transactions pour les pièces stables. Nous sommes ravis d’apporter les avantages d’une monnaie numérique en dollars de confiance comme l’USDC à cet écosystème croissant d’utilisateurs et de développeurs. »

Le PDG de TRON, Justin Sun, a commenté :

« Il y a une demande incessante pour le stablecoin à la croissance la plus rapide au monde. J’ai hâte de voir ce que les utilisateurs peuvent faire avec l’USDC sur notre réseau.”

L’USDC s’étend à plus de réseaux

Après l’intégration de la monnaie numérique dans le réseau TRON, l’USDC opère actuellement dans un total de cinq réseaux Blockchain, donc en plus de fonctionner sur la Blockchain susmentionnée, il est également disponible sur Ethereum, Algorand, Solana et Stellar.

En plus d’envisager de tendre la main à de nombreux autres réseaux, l’équipe du Centre a également l’idée de créer un nouveau réseau Blockchain où l’USDC et d’autres pièces stables peuvent fonctionner parfaitement. Main dans la main avec ce dernier, ils envisagent également de lancer des pièces stables à un moment donné pour opérer en Europe et en Afrique à un moment donné.

Lecture recommandée

Source : Blog Circle, TheBlockCrypto

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash