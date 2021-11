Circle soutient une possible réglementation des sociétés émettrices de stablecoin basées aux États-Unis

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Pour le PDG de Circle, l’adoption rapide que les stablecoins enregistrent met sur la table la nécessité de réglementer les entreprises responsables, notamment en raison de la large adoption observée ces derniers temps.

La société émettrice de pièces stables USD Coin (USDC), Circle, a ouvertement exprimé son soutien à la proposition présentée par le groupe de travail présidentiel sur les marchés financiers, qui propose de réglementer efficacement les sociétés émettrices de crypto-monnaies liées aux monnaies fiduciaires, avec lesquelles encouragerait une nouvelle croissance. pour cet écosystème.

Cela a été indiqué par le PDG de Circle Jeremy Allaire, qui lors d’une interview pour Yahoo! La finance a assuré qu’il était impératif de réglementer les entreprises qui émettaient leurs propres pièces stables, car l’adoption croissante de ces crypto-monnaies pourrait conduire à une utilisation de plus en plus fréquente dans divers secteurs.

À cet égard, Allaire a commenté :

« Nous soutenons cette recommandation. Nous pensons qu’il s’agit d’un progrès important pour cette industrie. »

La proposition soutenue par Circle

En tant que tel, la proposition que l’équipe Circle approuverait est le fait que les entreprises qui émettent des pièces stables sont réglementées de la même manière que les banques sont actuellement réglementées. Cette mesure a été présentée par le Groupe de travail sur les marchés financiers, qui a étendu ladite recommandation au Congrès américain.

L’idée derrière cette proposition est précisément de s’attaquer efficacement à cette industrie, minimisant ainsi les risques de pièces stables attaquant le système financier américain et la souveraineté de sa monnaie locale.

Il convient de noter que dans le passé, les directeurs de la SEC, de la FED et d’autres agences gouvernementales ont souligné la nécessité impérative de réguler efficacement l’espace stablecoin, car ces devises en raison de leurs propriétés pourraient générer certains inconvénients pour l’économie locale, d’autant plus s’ils Actifs capitalisent sur une plus grande adoption par les habitants, les entreprises et les entreprises sur l’ensemble du territoire national et à l’international.

La recommandation émise par le groupe invite les législateurs à établir des lois avec lesquelles les banques sous la supervision de la FDIC ont le droit d’émettre des pièces stables à l’avenir, ce qui ouvrirait également une possibilité pour les entités du secteur financier d’avoir également des contacts avec ces technologies.

Les signes d’Allaire

En plus d’exprimer son accord avec ce qui précède, Allaire a également souligné que le montant de pièces stables actuellement en circulation et les volumes de transactions impliquent un risque pour l’écosystème financier, notamment à la lumière des projections pour les années à venir.

Bien que ni Circle ni le consortium Center n’aient soumis de candidatures pour devenir des banques, ils envisageraient de se prévaloir de la supervision de la FDIC en vue d’une éventuelle réglementation impliquant l’agence.

À ce sujet, Allaire a précisé que Circle est en pourparlers précisément concernant cette possibilité, et a indiqué qu’ils espèrent « que ce sera un processus dans lequel ils pourront travailler avec les régulateurs ».

