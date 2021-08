Pièce en USD (USDC)

Circle (USDC) cherche à devenir le premier émetteur de stablecoin avec une licence bancaire complète

Lundi, Jeremey Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, a annoncé son intention de devenir une banque mondiale de devises numériques pour permettre des paiements sans friction, instantanés et presque gratuits.

Lancé il y a trois ans, Circle est l’émetteur du stablecoin à croissance rapide USDC, qui a une capitalisation boursière de près de 27,78 milliards de dollars. L’USDC représente désormais 24,45% de la part de marché des pièces stables, contre seulement 8% il y a un an.

L’impact positif à long terme de l’infrastructure de la monnaie numérique et de la blockchain sur le monde devenant de plus en plus palpable, « Circle a l’intention de devenir une banque commerciale nationale à part entière, opérant sous les exigences de supervision et de gestion des risques de la Réserve fédérale, du Trésor américain, de l’OCC et la FDIC », a-t-il déclaré.

Récemment, Circle a publié son rapport de transparence qui montrait que 61% de ses réserves sont détenues en espèces et quasi-espèces. Dans le même temps, les CD Yankee, les bons du Trésor américain, le papier commercial, les obligations d’entreprise et les obligations municipales et les agences américaines constituent le reste de la répartition des réserves.

Au fur et à mesure que nous progressons, Circle publiera des informations sur la liquidité fondamentale de l’USDC et sa couverture de liquidité dans le cadre de Bâle III. Bâle III exige que des liquidités de 1:1 dollar soient fournies aux déposants même pendant les périodes de stress élevé peu fréquentes dans un cas de stress de 30 jours.

De plus, à mesure que des normes de surveillance nationales spécifiques pour les monnaies numériques en dollars émergent du groupe de travail du président, la société travaillera de manière proactive avec les homologues réglementaires fédéraux sur l’adoption commerciale de nouvelles normes de monnaie numérique en dollars. Allaire a dit,

“Nous attendons avec impatience ce prochain chapitre non seulement de notre propre évolution pour devenir une banque commerciale nationale, mais aussi de l’évolution plus large des normes réglementaires pour les marchés bancaires et financiers mondiaux de la monnaie numérique.”

USD Pièce/USD USDCUSD

0.9997$0.000.00%

Volume 3,49 bVariation 0,00 $Ouverture 0,9997 $En circulation 27,71 bCapitalisation boursière 27,7 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.