Circling Yellens, doublement de Mellons, Dogging Coins et 20 Crypto Jokes – Crypto new media

Cette cryptoweek, Circle a révélé ses réserves USDC après trois ans, et son PDG a pensé qu’il était bon que Janet Yellen ait qualifié les stablecoins de « sécurité nationale ». De nombreuses pièces sur le thème des chiens ont inondé le marché de pompes et de décharges, tandis qu’un fan de Dogecoin a poursuivi Coinbase pour une campagne publicitaire prétendument « trompeuse ». Mastercard a annoncé qu’elle utiliserait des pièces stables dans une offre de carte de paiement cryptée simplifiée, et la plus ancienne banque américaine, BNY Mellon, a doublé sa stratégie de cryptage. Avant le krach boursier, quelque 70 % des investisseurs institutionnels interrogés prévoyaient d’acheter de la crypto, et maintenant, aux États-Unis, les gens semblent faire davantage confiance à la crypto, tout en manquant d’informations à ce sujet. Elon Musk était à nouveau dans les nouvelles, alors qu’il parlait de BTC avec Cathie Wood et Jack Dorsey, et Vitalik Buterin était également dans les nouvelles, déclarant qu’il était temps d’aller au-delà de DeFi. Il a également fait une apparition dans une vidéo Kutcher-Kunis.

Un économiste salvadorien a dénoncé le président Bukele après qu’un rapport a affirmé que sa famille prévoyait secrètement la sortie d’un stablecoin et d’un portefeuille crypto, puis des manifestants ont protesté contre la loi Bitcoin devant le Parlement. La CE a annoncé “un ensemble ambitieux” de propositions législatives qui réduiraient la vie privée des citoyens de l’UE, puis ils ont clarifié ce qu’ils entendaient par portefeuilles cryptographiques anonymes. Les ambitions de la Chine en matière de technologie blockchain sont peut-être plus grandes que prévu, car un média a déclaré avoir vu des preuves de la planification de la blockchain du PCC, et Pékin s’en est pris à trois sénateurs républicains américains qui avaient demandé un blocage du yuan numérique pour les concurrents américains aux Jeux olympiques. Pendant ce temps, le principal régulateur financier du Japon est susceptible de créer de nouvelles réglementations DeFi, NFT et CBDC, tandis que BlockFi a reçu une ordonnance de cessation et d’abstention de la part du New Jersey AG.

OpenSea s’est transformé en licorne, FTX a été évalué près de 20 fois plus lors d’un récent cycle d’investissement, Stellar envisagerait l’acquisition de MoneyGram, les géants du football FC Barcelone pourraient être mis en place avec un sponsor de chemise lié à la cryptographie, et nous avons examiné comment Le scandaleux logiciel espion Pegasus est une grande menace pour votre crypto.

