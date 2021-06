Circonstances de vaccination contre le Covid-19 en Inde idéales pour la contrefaçon : S. Swaminathan, PDG, GS1

Le suivi des vaccins permet d’identifier plus facilement le lot qui a été administré à la personne ayant subi un effet indésirable.

Le gouvernement indien est confronté à l’un des défis les plus importants de l’histoire. Il doit entreprendre une campagne de vaccination qui englobe un développement, une distribution et une administration de masse rapides et sans précédent de vaccins Covid-19. Il est donc impératif qu’il existe des directives pour la chaîne d’approvisionnement des soins de santé afin de permettre une distribution rapide, efficace et sûre des vaccins contre les coronavirus. Aussi pour lutter contre la contrefaçon des vaccins Covid-19, il est nécessaire d’adopter des normes communes, y compris la lecture de codes-barres, C’est l’élément le plus important et sous-discuté pour prévenir les échecs de distribution de vaccins et assurer la traçabilité et la sécurité des patients dans 19 campagne de vaccination. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online S. Swaminathan, PDG, GS1 L’Inde a évoqué la traçabilité des vaccins et le renforcement des mesures anti-contrefaçon. Extraits :

Pourquoi la traçabilité des vaccins est-elle importante pour détecter les piqûres de COVID-19 contrefaites?

La traçabilité des vaccins permet une visibilité de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement. Il suit le mouvement d’un vaccin de la fabrication au centre de vaccination et aide également à surveiller la température à laquelle le vaccin doit être stocké. Avec la traçabilité des vaccins en place, les professionnels de la santé qui administrent le vaccin peuvent valider les vaccins au point d’inoculation. Cela aide à détecter et à prévenir l’inoculation de vaccins contrefaits et à garantir la sécurité des patients.

Comment assurera-t-elle l’équité dans la disponibilité des vaccins, qui sera vitale pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie ?

La visibilité dans la chaîne d’approvisionnement garantit que chaque partie prenante dispose d’informations précises et en temps réel sur les mouvements de vaccins, les stocks et les conditions d’inventaire à différents endroits. Ces informations en temps réel sur la disponibilité des stocks peuvent aider divers acteurs de la santé, y compris le gouvernement, à allouer efficacement l’inventaire et à planifier de meilleures campagnes de vaccination.

Comment les normes mondiales apportent de la transparence aux acteurs concernés de la santé (régulateurs, gouvernements centraux et étatiques) avec des informations essentielles, telles que les modèles de stock et de température, et les écarts de température, leur permettant de prendre des décisions rapides et éclairées ?

Tous les fabricants de vaccins doivent identifier de manière unique et capturer les données de manière standardisée à l’aide de codes-barres 1D ou 2D, à tous les niveaux d’emballage. Ces informations peuvent être partagées de manière cohérente pour permettre une visibilité de bout en bout dans la chaîne d’approvisionnement. Les partenaires commerciaux peuvent partager des informations essentielles sur l’envoi, y compris les numéros de lot, la date de péremption et la température, etc., avec une simple lecture de codes-barres, en temps réel. Cela permettrait de détecter s’il y a eu un dépassement de température quelque part le long du canal et permettrait également des rappels ciblés et efficaces chaque fois que nécessaire.

Comment la traçabilité aidera-t-elle à déterminer si quelqu’un a une réaction indésirable, ce qui signifie que tout problème potentiel avec la sécurité des vaccins peut être immédiatement étudié ?

Le suivi des vaccins facilite l’identification du lot qui a été administré à la personne ayant subi une réaction indésirable. Cela fournira également des informations sur d’autres personnes qui ont été vaccinées avec le même lot. Des facteurs individuels peuvent être à l’origine de l’effet indésirable, mais un problème avec le lot ne peut pas être exclu. Par conséquent, tous les lots doivent être correctement suivis et la chaîne d’approvisionnement doit être prête pour le rappel à tout moment. Les fabricants peuvent également suivre les matières premières entrant dans la fabrication des vaccins.

S Swaminathan – PDG, GS1 Inde

Pourquoi la contrefaçon des vaccins Covid-19 est-elle un problème en Inde ? Comment un cadre harmonisé pour faciliter la visibilité de la chaîne d’approvisionnement aidera-t-il à renforcer les mesures anti-contrefaçon et facilitera-t-il le partage de données entre les parties ?

L’Inde a l’une des plus grandes campagnes de vaccination. Il y a un énorme fossé entre l’offre et la demande. Ces circonstances sont idéales pour que les contrefacteurs s’introduisent pour réaliser des profits. Une manière harmonisée de suivre la chaîne d’approvisionnement en vaccins offre un meilleur contrôle sur la visibilité et le mouvement des vaccins. La validation des vaccins à chaque étape élimine les tentatives de contrefaçon et empêche toute falsification. Un partage efficace des données est nécessaire pour renforcer les mesures de lutte contre la contrefaçon.

Comment GS1 India peut-il aider les fabricants de vaccins, les régulateurs et le gouvernement à permettre la visibilité de la chaîne d’approvisionnement et à garantir l’authentification du jab d’un patient sur le portail COWIN ?

GS1 India propose aux fabricants des sessions de formation et de transfert de connaissances nécessaires sur la manière de sécuriser les chaînes d’approvisionnement et de permettre la visibilité du mouvement des vaccins. Nous fournissons en outre une assistance à la mise en œuvre pour l’adoption des meilleures pratiques mondiales. GS1 India publie également régulièrement des livres blancs pour partager des connaissances avec l’industrie et d’autres parties prenantes du secteur de la santé.

Quel devrait être le rôle des fabricants de vaccins dans la mise en œuvre des aspects de sécurité sur chaque vaccin Covid-19 distribué en Inde ?

Les fabricants de vaccins doivent mettre en place des systèmes de suivi appropriés pour saisir et partager l’identification unique, l’ID du lot et la date de péremption, afin de permettre la validation du vaccin au point d’inoculation. Cela permet une visibilité sur le mouvement des vaccins et permet la validation des vaccins pour éviter les contrefaçons.

Avons-nous des exemples de mise en œuvre de normes mondiales de traçabilité des vaccins?

Les organisations d’approvisionnement mondiales, y compris l’OMS et l’UNICEF, ont reconnu l’utilisation de normes mondiales de traçabilité pour améliorer la visibilité dans la chaîne d’approvisionnement. Les appels d’offres de vaccins soutenus par le financement de GAVI et émis par l’UNICEF doivent avoir un code-barres GS1 sur les emballages secondaires au plus tard le 31 décembre 2021. L’UNICEF fournit des vaccins à 92 pays à revenu faible et intermédiaire au nom de COVAX. Cela pourrait être le plus grand achat et fourniture de vaccins Covid-19 au monde et a suscité une collaboration avec des fabricants et des partenaires du monde entier. En outre, le système de réglementation de l’UE a publié un protocole d’accord avec ses États membres sur la flexibilité réglementaire de l’étiquetage et emballage pour les vaccins Covid-19. Cela inclut l’utilisation de normes mondiales dans les codes-barres 2D.

