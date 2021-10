Circuit des Amériques «assez optimiste» d’un créneau du calendrier de Formule 1 2022

Le président du Circuit des Amériques, Bobby Epstein, est “assez optimiste” quant à l’acceptation d’un nouveau contrat pour qu’Austin reste sur le calendrier de la Formule 1.

C’est bien que Miami ait été ajouté au programme de l’année prochaine et parle d’une course à Las Vegas en 2023 ou 2024.

Le Grand Prix des États-Unis s’est tenu pour la première fois au COTA en 2012 après que le site eut obtenu un contrat de 10 ans qui expire cette année, même si l’édition 2020 n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie.

Mais il semble hautement improbable qu’Austin soit abandonné en raison de la popularité de l’événement – ​​Epstein pense que le week-end du Grand Prix du 22 au 24 octobre devrait être « le plus grand événement de la planète cette année » en termes de fréquentation.

De plus, Stefano Domenicali, le PDG de la Formule 1, a clairement indiqué qu’il voyait plus de courses aux États-Unis plutôt que moins, l’action basée en Europe étant plus susceptible d’être réduite.

Concernant les négociations sur un nouveau contrat F1, Epstein a déclaré à Autoweek: “J’ai une confidentialité donc je ne peux pas vraiment en dire trop, mais je suis assez optimiste, nous allons y arriver.”

Epstein ne se soucie pas de la place de la course de son circuit dans l’alignement, marquant le dernier de ce qui devrait être trois voyages à travers l’Atlantique l’année prochaine.

Un projet de calendrier divulgué indique que le nouveau Grand Prix de Miami aura lieu en mai – ce que l’événement lui-même a confirmé – suivi d’un voyage séparé au Canada le mois suivant, puis de la séquence habituelle États-Unis/Mexique/Brésil en octobre/novembre.

Parlant de la programmation de Miami en mai, Epstein a déclaré: «Je pense que là où cela se trouve sur le calendrier, c’est un bon serre-livres pour nous. Les deux événements sont tellement différents que je pense que nous serons complémentaires. Je suis content du rendez-vous. Je pense que nous offrirons tellement plus de F1 aux fans.

«Et je pense que nous sommes assez à l’aise dans notre peau à ce stade. Je n’arrive pas à croire à quelle vitesse le temps a passé, mais nous avons développé une tradition et une histoire.

“C’était [nearly] il y a dix ans, nous avons eu notre première course et nous avons vu des fans revenir année après année et camper au même endroit dans les terrains de camping, et nous avons vu les terrains de camping grandir avec de nouvelles personnes qui viennent, et je ne pense pas cette atmosphère va changer.

« Je pense que nous aurions pu continuer à vendre des billets si nous avions eu de la place. Malgré tout, je pense que ce sera le plus grand événement de la planète cette année puisque les Jeux olympiques ne pouvaient pas avoir de fans. Je pense que nous sommes bien plus de 350 000 personnes pour le week-end.