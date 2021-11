Circuit IRCTC Ramayana : Encore un arrêt pour les passionnés ! Train touristique spécial pèlerin pour s’arrêter à Bhadrachalam

Pendant le voyage de retour du train de Rameswaram à New Delhi, il s’arrêtera également à la gare de Bhadrachalam Road.

Circuit IRCTC Ramayana : Bonne nouvelle pour les passionnés ! La Indian Railway Catering and Tourism Corporation a annoncé un autre arrêt pour la tournée des chemins de fer indiens de « Shri Ramayana Yatra ». Le premier de ces trains, qui a commencé son voyage depuis la gare de Safdarjung à New Delhi le 7 novembre 2021. Le train touristique climatisé Dekho Apna Desh Deluxe se rendra à Rameswaram et reviendra à New Delhi. En route, le train touristique s’arrêtera à plusieurs destinations importantes associées à la vie de Lord Shri Ram. Pendant le voyage de retour du train de Rameswaram à New Delhi, il s’arrêtera également à la gare de Bhadrachalam Road.

Selon la zone South Central Railway, la gare de Bhadrachalam Road dans l’État de Telangana est une gare ferroviaire importante desservant la ville sainte de Bhadrachalam. À Telangana, Bhadrachalam est connue pour être la ville-temple la plus cruciale liée à la vie de Lord Sri Ram, située sur la rive de la rivière Godavari. Selon le chemin de fer zonal, la ville abrite le temple Lord Sree Sita Ramachandra Swamy. Le transporteur national estime que l’arrêt du train touristique sur cette route sera l’occasion pour les voyageurs et les fidèles d’avoir un aperçu de ce célèbre temple ainsi que de connaître l’importance qui lui est attachée.

Les autres attractions touristiques clés du circuit Ramayana sont le temple Ram Janam Bhoomi, Hanuman Garhi, le temple Bharat-Hanuman, Saryu Ghat, Ram-Janki Mandir, Janaki Mandir à Sitamarhi, Bharat Kund, Punaura Dham, le temple Sankat Mochan, Tulsi Manas Temple, temple Vishwanath, Bharadwaj Ashram, temple Sita Mata, temple Hanuman, Ganga-Yamuna Sangam, Shringe Rishi Samadhi et temple Shanta Devi, Gupta Godawari, Ramghat, Ram Chaura, temple Bharat Milap, temple Trayambkeshwar, temple Sati Anusuiya, Panamchvati, Kalar temple, Sita gufa, colline Anjanadri, grotte Sugreeva, île Rishimukh, temple Chintamani, temple Malyavantha Raghunath, temple Dhanushkodi et Shiva.

