Bobby Epstein se dit désormais « très confiant » que le Circuit des Amériques se verra attribuer un nouveau contrat pour accueillir le Grand Prix des États-Unis.

Cela représente une amélioration par rapport à il y a près d’un mois, lorsque le président de la piste était «assez optimiste», le site d’Austin resterait au programme de la Formule 1.

Pour le calendrier 2022 publié récemment, le GP des États-Unis était accompagné d’un astérisque – avec Imola, Barcelone et Singapour – pour indiquer que la course faisait l’objet d’un contrat en cours de finalisation.

Des progrès semblent avoir été réalisés lors de la visite de cette année au Texas, et franchement, ce serait une grande surprise si un nouvel arrangement n’était pas approuvé étant donné le succès d’un week-end de grand prix qui a attiré 400 000 fans et a présenté une course passionnante remportée de justesse par Max Verstappen de Lewis Hamilton.

Epstein a déclaré à ESPN que certains billets pour la course 2022, provisoirement réservés pour le week-end équivalent en octobre, étaient déjà en vente, bien que la majorité soit disponible à partir d’avril.

« Je pense que ça va se faire. Je suis très confiant que nous y arriverons. Je serais surpris et déçu si nous ne le faisons pas et je pense [F1 CEO Stefano Domenicali] dirait la même chose », a déclaré Epstein.

Interrogé sur le fait d’impressionner Domenicali, Epstein a fait référence aux foules immenses et a plaisanté: « J’ai l’intention de le conduire [the circuit] complètement! J’ai l’intention de le conduire autour d’un groupe entier, puis d’avoir une conversation sur « regardez ce que nous avons accompli ».

Il a ajouté: «Je pense qu’il l’apprécie déjà. Je pense que les équipes et les pilotes ont tous exprimé qu’ils aiment venir ici, ce qui est vraiment satisfaisant pour nous à entendre, et je pense que nous y arriverons.

Ce qui encouragera également Epstein, c’est que Domenicali a déclaré publiquement qu’il envisageait plus de courses en Amérique que moins, compte tenu de l’ajout du nouveau Grand Prix de Miami en mai de l’année prochaine (sous réserve de l’homologation du circuit).

« Nous étions beaucoup plus préoccupés par la course de Miami il y a cinq ans lorsque nous avons entendu pour la première fois [about it] que nous ne le serions peut-être aujourd’hui », a ajouté Epstein, dont le circuit fait partie du programme de la F1 depuis 2012.

« Le savoir [Miami] s’est propagé à une autre partie du calendrier, je pense que c’est complémentaire.

«Les nouvelles races sont les plus vulnérables dans les années trois à cinq et cela décide en quelque sorte de votre avenir à long terme. Je pense que nous avons réussi à franchir le pas et que nous avons maintenant une certaine tradition et une histoire.

« Nous avons maintenant eu cette course la deuxième plus longue – Watkins Glen a fait plus de courses que nous, mais maintenant nous avons fait le deuxième plus – et cela fait 40 ans depuis Watkins Glen. J’ai donc l’impression que nous sommes sur des bases solides.

Verdict de la planète F1