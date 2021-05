Circuit standard F1 de Tenerife en attente d’approbation FIA

Le circuit de Formule 1 en cours de construction à Tenerife attend maintenant juste l’approbation de la FIA et de la FIM.

Le circuit, appelé Bren Cabildo Insular Circuit de Tenerife, espérait être officiellement ouvert en 2018 mais n’a pas réussi à trouver un accord avec les autorités.

Cependant, des progrès significatifs ont été accomplis depuis et il ne reste plus qu’une étape dans le projet, pour qu’il soit approuvé par les instances dirigeantes de la Formule 1 et du Moto GP, la piste espérant accueillir un jour des courses dans les deux catégories.

Beppe Muscioni et Franco Uncini, inspecteurs envoyés respectivement par la FIA et la FIM, se sont rendus sur la piste en personne et ont donné leurs recommandations.

Diverses simulations seront désormais effectuées par les deux groupes pour tester des choses comme les vitesses d’entrée et les impacts des accidents.

“Il s’agit d’attendre que les deux fédérations terminent les simulations”, a déclaré Muscioni selon gazzeta.it.

«Avec Uncini, nous avons proposé une série de solutions déjà convenues. Si, après les vérifications, il y a un ok sans accroc, comme je pense que ce sera le cas, nous pouvons commencer à nous préparer.

Bien que l’espoir à long terme soit que la piste puisse accueillir des courses de F1 et de MotoGP, cela ne se produira pas de sitôt, les organisateurs étant plus intéressés par l’organisation d’événements de test à court terme.

Pour cette raison, le plan initial était que le circuit soit de niveau 2 car c’est tout ce qui est nécessaire pour de tels événements, mais en fin de compte, la décision a été prise pour qu’il soit de niveau 1 dès le départ.

«Pour la Formule 1, nous avons fait le circuit avec un niveau de sécurité de niveau 1», a ajouté Muscioni.

«Cela signifie que si à l’avenir les managers veulent demander l’homologation maximale pour leur piste parce qu’ils voulaient accueillir un Grand Prix, ils pourraient facilement le faire.»

La piste mesurera un peu plus de 4 km, sera composée de 16 virages et d’une ligne droite principale de 819 m. Le projet est évalué à un coût d’environ 20 millions de livres sterling.

Actuellement, une seule course a lieu en Espagne, le Grand Prix d’Espagne à Barcelone, mais aucun accord permanent n’a été conclu pour qu’il se déroule dans le futur.

