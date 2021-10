Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La dernière fois que nous avons mentionné Superstars du circuit ici sur Nintendo Life remonte à 2019, lorsqu’il a été confirmé que le titre développé par Original Fire Games serait publié sous le label d’édition indépendant Square Enix Collective. À l’époque, il était fixé à 2020, mais les choses se passent et le jeu a passé beaucoup plus de temps en développement.

La bonne nouvelle est qu’il est maintenant terminé, aujourd’hui sur PC et Xbox (au prix de 19,99 $ USD avec des variations régionales) et qu’il a l’air plutôt amusant dans la bande-annonce – il propose des courses de haut en bas et diverses options pour le jeu multijoueur et compétitif, ainsi que avec une bonne gamme de types de voitures et de pistes. Le communiqué de presse accompagnant le lancement indique qu’il « arrive bientôt » sur Switch.

Vous trouverez ci-dessous une partie du texte de présentation des relations publiques, qui décrit également certains coureurs réels impliqués dans le projet ainsi qu’un lien Top Gear.

Le jeu a été lancé avec un DLC Top Gear spécial et gratuit qui offre aux joueurs la possibilité de faire courir leurs héros sur l’emblématique Top Gear Test Track. La piste comprend la fonction Top Gear ‘Time Attack’, donnant aux joueurs l’opportunité unique de prendre la piste dans un costume spécial de Stig et de perfectionner leurs lignes de course contre: Lando Norris, Romain Grosjean, Jamie Chadwick, Sam Bird, Steve « SuperGT » Brown, Charlie Martin, Jimmy Broadbent, Catie Munnings, Aarava et Conor Daly.

Les coureurs auront accès au garage de leurs rêves, rempli de 12 véhicules prêts à s’affronter sur l’un des 19 circuits disponibles, répartis dans 13 lieux animés. Les joueurs peuvent profiter d’une gamme de livrées personnalisables pour le pilote et les voitures, en plus des casques et des célébrations de la victoire qui peuvent être débloqués en passant au niveau supérieur. Il existe un style de course pour tout le monde, avec plusieurs disciplines de sport automobile représentées dans le jeu, notamment le rallycross, les monoplaces à roues ouvertes, les camions, les courses GT et bien d’autres – et bien d’autres contenus gratuits à venir dans le futur !

Le démarrage est simple… mais apprendre les nuances de la maniabilité unique de chaque voiture et trouver la meilleure trajectoire de course autour des virages de chaque piste sera un défi. Avec l’option de consommation de carburant, de dégradation des pneus et de dommages de course, même une bonne stratégie d’arrêt au stand pourrait faire la différence entre héros et zéro. Sentez le caoutchouc mordre dans la route lorsque vous passez la ligne de départ/d’arrivée et plongez, avec un crissement de freins, dans le premier virage !

Que vous aimiez courir en solo ou défier vos amis, CIRCUIT SUPERSTARS propose plusieurs options de course, notamment :