Circuit Yas Marina beaucoup plus rapide pour abandonner la réputation ennuyeuse

Le circuit de Yas Marina a été rendu immensément plus rapide avant le championnat du monde de Formule 1 2021, une piste autrefois ennuyeuse a été considérablement transformée pour être exactement le contraire.

Et juste à temps pour l’épreuve de force épique de cette année entre Lewis Hamilton de Mercedes et Max Verstappen de Red Bull.

Bien avant qu’ils n’aient pu imaginer un tel scénario se dérouler sur leur site ce week-end – Hamilton et Verstappen égalisent les points avant cette dernière course d’une saison de 22 courses épuisante – la direction du circuit a mis en œuvre une série de changements.

Les organisateurs du circuit ont déclaré : « Suite à un vaste programme de reconfiguration au cours de l’été sur trois virages clés à North Hairpin, Marsa Corner et autour de la section W Hotel, le tour plus court et plus rapide permettra aux voitures de se rapprocher.

« Les simulations d’avant-course par un certain nombre d’équipes ont montré que les temps au tour peuvent chuter jusqu’à 13 secondes au total – une diminution significative qui conduira à de nouveaux temps au tour d’environ 1:23 s »

Les virages sont passés de 21 à 17, offrant plus d’opportunités et de défis de dépassement pour les conducteurs.

« La nouvelle section de l’hôtel a de nouveaux virages qui devraient réduire le glissement des pneus pour garder les pilotes sur la piste, aidant ainsi à maintenir un peloton plus serré. Bien qu’un dépassement soit peu probable dans cette section, le tracé révisé offre des opportunités de dépassement ailleurs autour du tour. »

Les changements signifient que la piste est désormais légèrement raccourcie de 5,554 km à 5,28 km, tandis que le nombre de virages sur la configuration « Grand Prix » est désormais passé de 21 à 17, offrant de nouvelles opportunités et défis de dépassement pour les pilotes.

Le tour de la pole position de Max Verstappen en 1:35,246, lors de la course de l’année dernière, sera démoli d’une douzaine de secondes ou plus si les prédictions s’avèrent exactes.

« C’est un moment incroyable dans l’histoire du circuit de Yas Marina », a déclaré Saif Al Noaimi, directeur général adjoint d’Abu Dhabi Motorsports Management.

« Ce sont les premières améliorations apportées à la piste depuis la construction du circuit en 2009. Depuis lors, les voitures de Formule 1, ainsi que d’autres dans nos flottes, ont évolué dans leur conception et leurs performances et, à ce titre, nous nous engageons à progresser avec elles pour offrir l’expérience de course ultime à travers les événements organisés sur le circuit », a ajouté Al Noaimi.

L’enjeu est de taille à Abu Dhabi ce week-end

Mercedes cherchera à remporter son huitième titre consécutif des constructeurs de F1 et, avec un avantage de 28 points, ils semblent prêts à conclure l’accord dimanche soir. Red Bull mettra tout en œuvre pour empêcher que cela ne se produise.

Bien sûr, le plus gros prix de tous, le droit d’être appelé champion du monde de F1 2021 est également à gagner avec Hamilton sur une séquence de trois victoires consécutives est le favori des bookmakers pour remporter un huitième titre mondial sans précédent avec Verstappen visant son premier.

Le premier de la paire à franchir la ligne d’arrivée, dans les points, à Yas Marina sera champion à moins, bien sûr, qu’ils subissent tous les deux des abandons, Verstappen remportera le prix en raison d’une victoire de plus que les sept de Hamilton.