Circuits visant des foules pleines aux courses de F1 2021

Bien que les restrictions de Covid diffèrent d’un pays à l’autre, au moins sept pistes hôtes de F1 auraient pour objectif d’accueillir des foules à pleine capacité en 2021, y compris Silverstone.

Le Grand Prix Made in Italy et Émilie-Romagne de ce week-end se déroulera à huis clos, mais des plans commencent à prendre forme quant à la manière dont les fans seront autorisés à assister aux prochaines courses.

Un rapport de . indique qu’au moins sept circuits visent à avoir des foules pleines à leurs courses 2021 – avec la Grande-Bretagne, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Italie (à Monza), le Brésil, les États-Unis et la Russie travaillant tous pour accueillir potentiellement des tribunes complètes à leurs les courses.

À ce jour, Monaco, l’Espagne, la France et le Portugal ont confirmé qu’ils s’ouvriront à un nombre limité de fans lors de leurs courses.

Cependant, il y a encore des ramifications négatives pour les courses avec un nombre limité de spectateurs. Les promoteurs de Zandvoort ont déclaré que le Grand Prix des Pays-Bas aura besoin d ‘«aide» si la course devient financièrement non viable en 2021, le gouvernement néerlandais décidant finalement des restrictions du pays à Covid.

Selon Robert van Overdijk, qui dirige le circuit de Zandvoort, les promoteurs sportifs ont avant tout besoin de clarté pour pouvoir planifier leurs événements respectifs.

Il a déclaré: «Nous avons toujours été très clairs dans notre communication, je pense. Soit nous le faisons avec une salle pleine, soit nous ne le faisons pas – ou quelqu’un doit nous aider.

«Nous prenons des mesures en tant que pays. Bientôt, il appartiendra au gouvernement de choisir ce que cela signifie pour assouplir les mesures. »

“[Promoters] aspire à la clarté, mais il nous reste encore du temps. Nous serons mieux à la fin de l’été.

«Nous savons que nous pouvons accueillir 104 000 personnes, bien sûr, il y en a moins. En fin de compte, la réalité est que le gouvernement détermine ce qui est autorisé.

Le chef du service médical et de sauvetage de la FIA, le Dr James Rea, a déclaré que le retour des fans aux courses serait difficile, car il y a des étapes et des mesures à mettre en place pour la sécurité des fans.

Le directeur général de la F1, Stefano Domenicali, a fait écho à la position de la FIA en déclarant: «La situation cette année est beaucoup plus compliquée qu’en 2020.

«L’année dernière, tout le monde devait d’abord trouver un moyen de surmonter la pandémie et apprendre. Désormais, chaque pays a ses propres règles et conditions. C’est pourquoi nous devons décider au jour le jour et rester flexibles au cas où quelque chose changerait au dernier moment.

