Circulation M11 : retards suite à la fermeture de l’autoroute par Cambridge en raison d’un incendie de camion | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’autoroute est fermée entre la sortie 11 pour Cambridge sud et la sortie 10 pour Duxford et Royston, Cambridgeshire. La circulation est stationnaire dans les deux sens depuis 6 heures du matin, tandis que les services d’urgence s’occupent de l’incendie, qui se serait produit du côté sud.

On craint que le tronçon reste fermé pendant plusieurs heures.

Des déviations sont en place mais les bouchons se sont aggravés aux heures de pointe.

Les conducteurs en direction du nord doivent partir à la jonction 10, dit Cambridgeshire Live, et continuer sur les A505 et A1301 en passant par Sawston et Great Shelford pour rejoindre l’autoroute à la jonction 11.

Les conducteurs en direction du sud sont retenus pendant que l’incendie est maîtrisé.

National Highways East a tweeté: « Le trafic dans la fermeture en direction nord est détourné de l’arrière de la file d’attente et renvoyé vers J10 où il peut rejoindre la route de déviation.

« La circulation en direction sud est maintenue jusqu’à ce que le véhicule soit éteint et sera ensuite libéré. ​​Nous vous remercions de votre patience. »

La chaussée elle-même doit être réparée, selon le Cambridgeshire Fire and Rescue Service.

Trois équipes de pompiers sont sur place.

Le service a déclaré dans un tweet: « NB devrait être fermé plusieurs heures pour des réparations de la chaussée après l’extinction de l’incendie et la récupération du camion. »

Un homme coincé dans la circulation en direction de Duxford a déclaré que la circulation était « à l’arrêt » près de l’incendie du camion.

Il a ajouté qu’il pouvait voir de la « fumée noire » depuis sa voiture.

On ne sait pas si quelqu’un a été blessé dans l’incendie et, si oui, dans quelle mesure.