CIRP: l’iPhone 12 Pro Max était l’iPhone le plus vendu au troisième trimestre, les acheteurs évitant les «modèles plus petits et plus anciens»

Après le lancement le mois dernier de la gamme iPhone 13, de nouvelles données d’analystes de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) montrent que les tendances suggèrent que les acheteurs d’iPhone « remplacent les téléphones plus rapidement », malgré des améliorations plus itératives d’une année sur l’autre.

Les données couvrent le calendrier Q3 2021, qui n’inclut que deux jours de disponibilité pour la gamme iPhone 13. Néanmoins, CIRP dit que les modèles capturaient toujours des « ventes significatives ».

Pour le trimestre, les données du CIRP montrent que l’iPhone 12 Pro Max était le modèle le plus vendu car « les acheteurs évitaient les modèles plus petits et plus anciens », selon le rapport. En ce qui concerne la gamme iPhone 13, les premières données du CIRP montrent que les « modèles iPhone 13 ont fait aussi bien que les lancements précédents ».

Selon les données, les modèles d’iPhone 13 ont représenté 16% des ventes au cours du trimestre, bien qu’ils ne soient disponibles que deux jours du trimestre. L’iPhone 11 est également resté un vendeur solide, représentant 21% des ventes près de deux ans après son lancement. L’iPhone 12 Pro Max détenait la plus grande part de tous les modèles, avec 27%. L’iPhone XR, SE et l’iPhone 12 mini avaient la part la plus faible, chacun à 4%.

La recherche CIRP suggère également que les acheteurs remplacent leurs iPhones plus rapidement, avec moins d’acheteurs déclarant que leur ancien téléphone avait trois ans ou plus. Au cours du trimestre, 42 % des acheteurs avaient leur ancien téléphone depuis 2 ans ou moins. En revanche, au cours des douze mois se terminant par le trimestre de septembre 2020, 37% des acheteurs avaient leur ancien téléphone depuis 2 ans ou moins.

« Nous constatons une tendance à ce que les acheteurs d’iPhone remplacent les téléphones plus rapidement », a déclaré Mike Levin, partenaire et co-fondateur du CIRP. «Pour le deuxième trimestre consécutif, moins d’acheteurs déclarent que leur ancien téléphone a trois ans ou plus. Les acheteurs déclarent également avoir remplacé plus de modèles d’iPhone 11 qu’au cours des trimestres précédents. Il y a un an, les deux tiers des acheteurs remplaçaient l’iPhone 7 ou les modèles plus anciens sur le marché depuis au moins trois ans. Ce trimestre, un quart des acheteurs ont remplacé les modèles d’iPhone 11, qui ont au plus deux ans. Il semble qu’Apple ait réussi à déplacer une grande partie de la base installée aux États-Unis vers des modèles beaucoup plus récents.

Les autres faits saillants du rapport comprennent :

Les modèles les plus chers ont continué de capter une part élevée des ventes totales, ainsi que l’iPhone 11 moins cher, vieux de près de deux ans. Avec seulement deux jours de disponibilité au cours du trimestre, les nouveaux modèles d’iPhone 13 ont encore généré des ventes significatives. dans les téléphones plus récents, alors que l’âge de leur ancien téléphone a considérablement diminué pour la première fois en quatre ans.

Apple devrait publier ses résultats trimestriels le 28 octobre. Comme toujours, il est important de se rappeler que la société ne divulgue pas les ventes unitaires par catégorie de produits.

