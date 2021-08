CIRP : l’iPhone attire les acheteurs vers l’iPad et l’Apple Watch, mais pas l’Apple TV ou le HomePod

Les analystes de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ont publié aujourd’hui un nouveau rapport qui se concentre sur l’étendue de l’écosystème Apple. Plus précisément, le rapport se concentre sur la façon dont l’iPhone peut être une passerelle vers d’autres produits Apple, notamment l’Apple Watch, l’iPad, le Mac et l’Apple TV.

Dans le rapport, Josh Lowitz, partenaire et cofondateur du CIRP, explique les questions posées par l’enquête :

Quel type d’électronique les propriétaires d’Apple possèdent-ils, puis quels produits Apple possèdent-ils. Les choses qui s’associent avec les iPhones fonctionnent bien, comme Apple Watch et AirPods. Les acheteurs d’iPhone ont été attirés par les deux produits, et Apple détient une part importante et croissante sur les deux marchés. Les acheteurs d’iPhone ont également tendance à posséder des tablettes, en particulier des iPad. Presque autant d’acheteurs d’iPhone ont une tablette qu’un PC, et Apple détient une part dominante de ces ventes de tablettes.