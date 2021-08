Cirus IDO aura lieu sur la plateforme Scaleswap la semaine prochaine ⋆ Crypto new media

Cirus Foundation exécute une offre DEX initiale (IDO) sur Scaleswap, une rampe de lancement IDO équitable alimentée par Polygon, conformément à une version. Les dates seront annoncées plus tard cette semaine.

“L’équipe Scaleswap est ravie d’avoir Cirus comme lancement phare car nous voyons le grand potentiel de la Fondation Cirus et une énorme demande du marché pour ramener la gestion des données et la confidentialité aux utilisateurs”, a déclaré ScaleSwap dans un communiqué.

Cirus IDO et Scaleswap

Cirus est une nouvelle plate-forme blockchain qui transforme les données en crypto-monnaie, permettant aux utilisateurs de profiter de la véritable propriété de leurs avoirs crypto en leur permettant de contrôler, monétiser et gagner directement à partir de leurs propres données.

Selon les détails, l’équipe a une allocation de jetons de vente publique de 384 615 (0,15 % de l’offre totale), un prix de jeton de vente publique de 0,13 $, un plafond maximum de 300 $ par personne, avec un objectif de collecter 50 000 $ via la vente (à un capitalisation boursière de 500 000 $).

Les détenteurs intéressés peuvent, cependant, gagner encore plus de jetons sur leur « ScaleSCORE », un système de notation de fidélité unique basé sur 6 dimensions qui garantissent une participation communautaire plus juste, transparente et non exploitante aux IDO.

“Outre le pool public où les gagnants seront sélectionnés par tirage au sort, il y aura un pool privé pour Cirus IDO en parallèle, où les bailleurs de fonds avec un classement ScaleSCORE élevé peuvent gagner une participation garantie”, a expliqué ScaleSwap.

Les utilisateurs souhaitant participer à l’IDO du jeton Cirus devront effectuer l’inscription à la liste blanche et les tâches associées. Une campagne de liste blanche et KYC seront également menées en parallèle, garantissant un lancement équitable et réglementé.

