Ciryl Gane admet sincèrement et humblement qu’il faut des années pour être considéré comme le meilleur poids lourd du monde

Dans la star de l’UFC 265 samedi dernier, Ciryl Gane a éliminé Derrick Lewis et a été sacré champion par intérim des poids lourds de UFC. Déjà avec une ceinture deux ans après ses débuts dans l’Octogone, il semble que rien ne change dans la vie du Français.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait être le meilleur combattant du monde lors de la conférence après l’événement, le nouveau champion par intérim a déclaré qu’il devait faire ses preuves pendant plus d’années et a rappelé que la ceinture linéaire de la division appartient toujours à François Ngannou.

«Je pense que je suis l’un des meilleurs au monde. Cette ceinture ici doit signifier quelque chose. Je ne veux pas dire que je suis le meilleur, car le champion reste Francis Ngannou et j’ai besoin d’affronter tout le monde dans la division pour être le meilleur. J’ai besoin de faire mes preuves pendant plus d’années et ensuite de dire que je suis le meilleur “, argument Je gagne.

Victoire contre Derrick Lewis augmenté son invaincu à 10 combats. Désormais, le prochain combat français sera François Ngannou, champion linéaire actuel. je gagne, il est clair qu’il aura besoin de temps pour se reposer, puis commencer par la préparation du combat le plus important de sa carrière.

« J’ai fait beaucoup de choses depuis un an et demi, et comme vous le savez, j’attends un enfant, donc je veux me reposer un peu. Je ne sais pas exactement, mais voyons voir », conclu.

