Ciryl Gane bat Jairzinho Rozenstruik et reste invaincu en huit combats

Ciryl Gane remporté par décision unanime Jairzinho Rozenstruik Samedi soir dans le match principal de Fight Night de UFC À Las Vegas.

Gane a prévalu confortablement, 50-45 dans l’ensemble, dans le combat des poids lourds et est invaincu dans huit combats, dont cinq dans le UFC.

“Je ne fais pas un grand spectacle pour les fans”, a-t-il déclaré. je gagne dans son entretien d’après-combat. « J’ai remporté une belle victoire, donc j’en suis très content. Mon rival était vraiment coriace. Je voulais juste mener le combat et je l’ai fait.”

je gagne Il a décroché 128 coups de poing contre 49 de Rozenstruik, qui a maintenant 11-2, et a réussi deux plaqués. “J’attendais un peu plus de lui, plus d’attaque”, a-t-il déclaré. je gagne. “J’ai été un peu surpris par ça.”

Dans le combat précédent, Magomed Ankalaev remporté par décision unanime le Nikita Krylov dans son combat des mi-lourds. Dans un combat de poids mouche féminin, Montana De La Rosa Oui Mayra Bueno Silva attaché. En combat poids coq, Pedro Munhoz Gagné Jimmie Rivera à l’unanimité et dans un combat poids plume, Alex Cáceres vaincu Kévin Croom également par décision unanime.