Ciryl Gane dit qu’il n’est pas inquiet de se battre dans la ville natale de son rival à l’UFC 265

Avec pour mission de faire face Derrick Lewis Dans la ville natale de sa rivale, Ciryl Gane ne semble pas s’en soucier. À quelques jours de se battre pour la ceinture intérimaire des poids lourds lors de l’événement principal à l’UFC 265.

Le poids total de La France Il a affirmé se sentir à l’aise malgré le fait qu’il se trouve en territoire hostile.

Avertissement

« Ce n’est pas un problème pour moi. Je suis à l’aise avec cette situation et je peux comprendre. C’est un sport dont ils sont fans. Les fans vont rendre le combat un peu plus amusant. Tout le monde sait que la grande force de Lewis est son pouvoir éliminatoire. Il a une bombe dans les mains, alors oui, mon équipe et moi y travaillons. J’avais des coéquipiers spécifiques et mon objectif était de maintenir le conditionnement, car j’ai fait deux combats en peu de temps », expliqué je gagne dans le Journée des médias du UFC 265.

Invaincu dans le MMA avec 9 victoires, Ciryl Gane aura le plus gros combat de sa carrière dans UFC 265. En cas de coups Derrick Lewis, le combattant français va conquérir la ceinture intérimaire des poids lourds et affrontera François Ngannou pour unifier les ceintures.

Publicité