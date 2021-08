Ciryl Gane ne se voit pas avec des avantages face à Francis Ngannou dans l’unification de la ceinture des poids lourds

in

Fort de l’expérience d’avoir été partenaire de formation de François Ngannou, Ciryl Gane ne s’attend à aucun avantage dans la lutte entre les deux.

Le Français a expliqué que son entraînement et le combat sont des concepts différents et a affirmé qu’il affrontera son ancien collègue de manière professionnelle dans l’unification de la ceinture des poids lourds.

« L’entraînement est une chose, le combat en est une autre. Je ne vais pas être surpris. Tout le monde connaît les points forts de François. Tout le monde connaît mes points forts. Pour moi, ce n’est qu’un sport. Je veux juste faire un spectacle et me battre. C’est mon travail et je veux juste gagner de l’argent”, il prétendait je gagne en entretien avec accro au MMA.

Avec victoire par élimination directe Derrick Lewis dans UFC 265, je gagne il a été sacré champion par intérim des poids lourds. Les Français affronteront le champion linéaire, François Ngannou. Le Français est invaincu sur ses 10 combats.

