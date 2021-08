Ciryl Gane propose date et lieu pour son combat avec Francis Ngannou

in

Sans savoir ce qu’il adviendra de Jon Jones et Stipe Miocic – l’entraîneur de “Bones” a clairement fait savoir qu’ils n’avaient aucun intérêt à affronter l’ancien monarque – Ciryl Gane est le champion intérimaire des poids mi-lourds de l’UFC et cherche à affronter l’actuel champion du monde Francis Ngannou.

Ciryl Gane conseille Francis Ngannou

La société n’a pas encore pris de décision mais, tout en parlant à BJPENN.com récemment, Win a fixé la date et le lieu de son combat contre Ngannou pour l’unification des deux titres que les deux ont.

«je vais me reposer un peu parce que j’ai commencé à préparer le camp en juillet de l’année dernière. Depuis, j’ai continué chaque semaine à préparer un nouveau combat, juste combat après combat après combat.

Je veux juste me reposer. Mais peut-être plus tard cette année ou début 2022. Si possible aussi en France. La France serait un coup sûr si nous organisions le premier événement UFC à Paris. Ce serait vraiment cool.

Il sera intéressant de voir comment évoluera le combat pour le titre mondial de division le plus lourd de l’UFC dans les mois à venir. Parce qu’être en août si ça va vraiment être disputé en fin d’année l’annonce officielle pourrait bientôt être faite. Nous serons attentifs à toutes les nouvelles qui se présentent.

