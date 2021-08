Ciryl Gane révèle combien d’argent elle a gagné en éliminant Derrick Lewis

Ciryl Gane a éliminé Derrick Lewis à l’UFC 265 pour être couronné champion par intérim des poids lourds de l’UFC et regardez Francis Ngannou. En fait, il a déjà proposé une date et un lieu pour le combat pour le titre mondial : « Je vais me reposer un peu car j’ai commencé à préparer le camp en juillet de l’année dernière. Depuis, j’ai continué chaque semaine à préparer un nouveau combat, juste combat après combat après combat. Je veux juste me reposer. Mais peut-être plus tard cette année ou début 2022. Si possible aussi en France. La France serait un coup sûr si nous organisions le premier événement UFC à Paris. Ce serait vraiment cool.

Ciryl Gane révèle combien d’argent elle a gagné à l’UFC 265

En attendant plus d’informations sur ce combat, le même combattant français révèle dans une récente interview à L’Equippe que fait 350 000 $ pour le combat, qui s’est élevé à 190 000 $ après avoir payé ses coachs, les taxes et le change. De plus, selon MMA Junkie, Ciryl Gane a également gagné 50 000 $ en bonus pour ‘Performance of the Night’ et 32 ​​000 $ pour Reebok. Et on ne sait pas si le champion par intérim a gagné plus d’argent grâce au pay-per-view lui-même.

Sûrement le natif de France il augmentera ses revenus à sept chiffres s’il peut battre Francis Ngannou pour remporter le championnat du monde. Pour le moment, encore une fois, on ne sait pas quand ils s’affronteront.



