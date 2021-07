CISCE Board ICSE 10th, ISC 12th Résultats 2021: les étudiants peuvent demander une réévaluation des scores; Voici comment

L’option revérifier n’est pas disponible cette année

Les examens des conseils des classes 10 et 12 n’ont pas eu lieu cette année pour les principaux conseils d’État, ainsi que pour le CBSE (Conseil central de l’enseignement secondaire) et l’ICSE. Récemment, le CISCE (Council for the Indian School Certificate Examinations) a publié les résultats des examens ICSE et ISC en utilisant un système de notation alternatif. Le pourcentage de réussite pour la classe 10 était de 99,98 pour cent et celui pour la classe 12, 99,76 pour cent des élèves ont réussi. Les candidats qui n’ont pas réussi les examens ou qui n’étaient pas satisfaits de leur score n’ont pas à s’inquiéter car ils peuvent se tourner vers le mécanisme de règlement des différends conçu par le comité directeur.

Si les étudiants ont une objection au calcul de leurs résultats, il/elle peut écrire une demande écrite à l’école concernée indiquant l’objection sur le détail ainsi que les raisons de celle-ci. Le chef d’établissement concerné examinera la candidature et, s’il est satisfait du plaidoyer des étudiants, le transmettra au CISCE avec ses commentaires/remarques et les documents à l’appui de la prétention dans les 7 jours suivant la déclaration des notes, a indiqué le jury dans son examen politique cette année.

CISCE examinera ensuite les notes ICSE/ISC de ce candidat particulier et informera l’école au cas où le résultat devrait être modifié. L’option de recontrôle n’est pas disponible cette année car des notes ont été attribuées sur un certain calcul fixé par le jury. Les étudiants peuvent également se présenter aux examens de perfectionnement organisés par le conseil s’ils ne sont pas satisfaits des résultats qu’ils ont obtenus.

Le conseil n’a pas encore donné de date pour l’examen physique, car il est soumis à la situation de Covid-19, mais a noté qu’il commencera avant le 1er septembre 2021. De plus, le conseil organisera des examens de compartiment pour les étudiants qui ont été récompensés. réussir des certificats mais avoir réussi l’anglais et trois autres matières de la classe XII et trois autres matières de la classe X.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.