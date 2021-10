Le conseil a été contraint d’annuler les examens du conseil cette année en raison de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19. (Déposer)

Date de publication des examens du conseil CISCE 2022 : Le Council for the Indian School Certificate Examinations a publié la feuille de date pour l’examen du conseil d’administration de 2022. Les examens, qui devaient initialement commencer à partir du 15 novembre pour les étudiants ICSE et ISC, commenceront désormais à partir du 22 novembre.

Le conseil, qui administre le certificat indien d’enseignement secondaire (ICSE) pour la classe X et l’examen du certificat d’école indienne (ISC) pour les élèves de la classe XII, a reporté le 19 octobre les dates d’une semaine pour des raisons « hors de contrôle ».

Examens du conseil CISCE 2022 hors ligne : Le conseil est également revenu sur sa décision antérieure d’offrir à la fois des options hors ligne et en ligne et a déclaré dans son dernier avis qu’il ne mènerait que des examens hors ligne.

Les élèves se présenteront à l’examen du conseil dans leurs écoles respectives. Les examens de la classe X (ICSE) auront lieu à partir de 11 heures, tandis que les étudiants de la classe XII commenceront à rédiger leurs travaux à partir de 14 heures. Les questionnaires et les cahiers de réponses seront fournis 10 minutes à l’avance. Les examens dureront une heure pour les élèves de la classe X et une heure et demie pour les élèves de la classe XII.

Examens du Conseil CISCE 2022 : Cette année, le conseil organisera les examens en deux trimestres. Le conseil a divisé la session académique en deux semestres, chacun couvrant environ 50 % du programme. Le programme lui-même a été réduit pour plusieurs matières en raison des perturbations causées par COVID-19.

Alors que certains États ont autorisé la réouverture des écoles plus tard en 2020, la situation s’est aggravée au moment où les examens du conseil devaient être annulés et les élèves notés sur la base d’une évaluation interne.

