CISCE organisera les examens du conseil d’administration en mode hors ligne, annonce une feuille de date révisée

Les premiers examens du conseil d’administration des classes 10 et 12 se dérouleront en mode hors ligne, a annoncé samedi le Conseil des examens du certificat scolaire indien (CISCE).

Le conseil a également publié une feuille de date révisée selon laquelle les examens ICSE pour la classe 10 commenceront à partir du 29 novembre et pour la classe 12 (ISC) à partir du 12 novembre.

Les examens se termineront respectivement les 16 et 20 décembre.

La CISCE avait annoncé la semaine dernière le report des examens du premier quadrimestre en invoquant des raisons « indépendantes de sa volonté ». Auparavant, les examens des classes 10 et 12 devaient commencer respectivement les 15 et 16 novembre.

« Le CISCE a reçu de nombreux courriers de chefs d’établissement, de parents et d’élèves qui ont fait part de leurs difficultés et appréhensions si l’examen du premier semestre devait se dérouler en ligne », a déclaré Gerry Arathoon, directeur général du CISCE.

Arathoon a déclaré que les principales raisons invoquées par les étudiants et les parents pour ne pas mener d’examens en ligne étaient la non-disponibilité des appareils, une alimentation électrique irrégulière et des problèmes de réseau et de bande passante.

« Après de longues délibérations, nous avons décidé que les examens se dérouleraient en mode hors ligne dans leurs écoles respectives. Des directives détaillées seront annoncées sous peu », a-t-il ajouté.

