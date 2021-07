CISCE réduit les cours 10 et 12 pour les examens du conseil d’administration de 2022

Le conseil a ajouté qu’il avait entrepris une révision des programmes pour plusieurs matières aux niveaux ISC et ICSE

Le Conseil pour l’examen du certificat d’école indienne a considérablement réduit les programmes d’études en anglais et en langues indiennes pour l’ICSE et l’ISC pour la prochaine session de tutoriel. La mairie en a fait l’annonce sur son site internet. Les étudiants devront se connecter au site officiel du conseil pour accéder au programme révisé des examens de 2022. Dans une lettre aux chefs d’établissement, le conseil a fait référence à l’épidémie de COVID-19 dans le pays et a déclaré que la fermeture des établissements d’enseignement ainsi que le manque d’heures d’enseignement tout au long de l’année précédente avaient affecté les processus d’enseignement-apprentissage. Le conseil a ajouté qu’il avait entrepris une révision des programmes de plusieurs matières aux niveaux ISC et ICSE, en particulier pour les classes 10 et 12 pour la session à venir, afin d’identifier les portions qui pourraient être supprimées sans compromettre la qualité de l’éducation.

Dans sa lettre, le conseil a ajouté qu’au cas où il serait nécessaire de réduire encore plus le programme, les enseignants des matières concernées devraient le traiter strictement selon l’ordre des sujets pour s’assurer que toutes les écoles affiliées enseignent globalement les mêmes sujets et, si nécessaire , faciliter une réduction du programme.

Le conseil, comme la plupart des autres conseils et conseils, a annulé les examens du conseil pour les classes 10 et 12 cette année au milieu de la deuxième vague de COVID-19 qui fait rage en Inde, compte tenu de la sécurité des étudiants. Le conseil utilisera les notes obtenues dans les notes d’évaluation interne et les performances passées des étudiants pour marquer les résultats ICSE 10th et ISC 12th, a-t-il déclaré à la Cour suprême, qui entendait une demande de réexamen de la décision d’annuler les examens du conseil.

