Cisco présente la toute nouvelle application Webex pour iPad avec PiP, prise en charge de Center Stage, plus

Cisco présente une toute nouvelle application Webex pour iPad. Selon l’entreprise, il offre « l’expérience de productivité ultime avec la familiarité d’iPadOS ».

Cette version de Webex prend en charge les fonctionnalités natives d’iPadOS telles que Split View pour le multitâche, Center Stage, qui fait automatiquement un panoramique de la caméra pour garder les utilisateurs en vue, et Picture-in-Picture pour la vidéoconférence, afin que les utilisateurs puissent effectuer plusieurs tâches pendant les réunions.

Cisco affirme que les utilisateurs de Webex sur iPad auront une expérience améliorée avec le tableau blanc à l’aide du crayon Apple.

Au cours des 18 derniers mois, nous avons constaté une augmentation de 200 % de l’utilisation de Webex Meetings à partir d’appareils mobiles. Nous avons sauté sur cette opportunité pour développer le mobile d’abord et avons créé une nouvelle équipe de développement et de conception Apple dédiée. Je suis ravi des résultats – la toute nouvelle application Webex pour iPad.

Chez Cisco, nous pensons que l’avenir du travail sera définitivement hybride. Et l’une des clés du succès sera de fournir aux employés une flexibilité quant au moment, à l’endroit et à la manière dont ils travaillent, grâce aux meilleurs appareils et applications.

Malheureusement, cette nouvelle expérience iPad sera disponible à partir du mois prochain. Malgré cela, Cisco taquine déjà la prochaine étape de l’équipe :

L’objectif ultime de notre travail est de fournir l’expérience de visioconférence la plus native et la plus optimisée sur tous les produits Apple, à commencer par le Mac – en gardant l’accent sur l’expérience utilisateur au centre de tout ce que nous faisons. Avec 84 % des entreprises les plus innovantes au monde qui utilisent actuellement Mac à grande échelle, nous avons hâte de vous montrer ce que nous allons construire ensuite.