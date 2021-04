Cisco prévient qu’il y aura une pénurie de puces pendant six mois

27/04/2021 à 11:47 CEST

Le chef du géant des réseaux Cisco a déclaré que la pénurie de puces informatiques durera la majeure partie de cette année.. De nombreuses entreprises ont vu la production retardée en raison d’un manque de semi-conducteurs, déclenché par la pandémie de Covid et exacerbé par d’autres facteurs. Le patron de Cisco, Chuck Robbins, a déclaré à la BBC: “Nous pensons que nous avons encore six mois pour nous en remettre à court terme.”

“Les fournisseurs renforcent leurs capacités. Et cela ira de mieux en mieux au cours des 12 à 18 prochains mois.”. Cette expansion de la capacité sera cruciale car les avancées technologiques, notamment la 5G, le cloud computing, l’Internet des objets et l’intelligence artificielle, entraînent une forte augmentation de la demande. Robbins est le dernier CTO à se lancer dans le débat, et avec 85% du trafic Internet utilisant les systèmes Cisco, votre opinion compte.

«En ce moment, c’est un gros problème», dit-il, «parce que les semi-conducteurs entrent dans pratiquement tout». Une demande apparemment insatiable est la raison pour laquelle le principal fabricant américain Intel a annoncé un plan de 20 milliards de dollars pour augmenter considérablement sa production, y compris deux nouvelles usines en Arizona.