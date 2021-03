Cisco prévoit d’atteindre 15 lakh PME au cours des trois prochaines années, déclare son directeur général pour les PME Panish PK

Technologie pour les MPME: Le géant des réseaux Cisco aspire à atteindre 15 lakh de petites entreprises en l’espace de trois ans dans le pays, a déclaré Panish PK, directeur général de Cisco pour les petites entreprises, à Financial Express Online.

Bien que Cisco se soit toujours concentré sur les grandes entreprises, il a commencé à desservir les PME il y a un an et demi. La justification était simple. «Chez Cisco, nous pensons que les petites et moyennes entreprises sont le fondement de l’économie de tout pays. Ils sont les véritables moteurs et agitateurs car ils emploient plus de 100 millions de personnes en Inde et contribuent à hauteur de 30% au PIB de l’Inde », a déclaré M. Panish.

Cependant, atteindre les PME est très différent du travail avec les grandes entreprises et les conglomérats. Selon les estimations, plus de 90% des PME en Inde sont de petites et micro-organisations, et ces organisations pourraient ne pas avoir besoin d’outils technologiques compliqués en raison de la nature de leur travail. Deuxièmement, cela pourrait également ne pas être abordable pour eux, car beaucoup travaillent dans des conditions de liquidité et de budget. Un autre grand défi dans le segment des PME est qu’elles sont réparties sur toute la longueur et la largeur du pays. «Ce n’est pas une partie du marché facile à poursuivre, car il est tellement fragmenté et dispersé», a déclaré Panish.

«Par conséquent, l’ensemble du modèle commercial de ce segment autour de la sensibilisation, de la commercialisation, l’exécution doit être différente», a-t-il ajouté. Il a expliqué que la simplicité doit être le principe de conception de base sur lequel reposent les outils destinés aux PME. Ils ne disposent généralement pas d’un énorme backend informatique, ce qui leur rend difficile l’adoption de technologies complexes. Il est important que tout entrepreneur ou propriétaire de PME comprenne quelle technologie ils achètent, pourquoi ils achètent, comment les déployer, comment les utiliser et enfin comment les exploiter pour plus d’efficacité. «Pour les PME, la« télémétrie »ou le« tableau de bord »deviennent très importants et c’est ce sur quoi nous nous concentrons», a-t-il déclaré.

Alors, y a-t-il une catégorie spécifique de PME à laquelle Cisco s’adresse? «Nous répondons à tout le monde. Nous sommes l’épine dorsale d’Internet et fournissons l’infrastructure de base pour que tout un chacun puisse se connecter en ligne », a-t-il déclaré.