Cisneros bat Majadahonda (7-24) et remporte son premier titre Iberdrola Rugby League

14/06/2021 à 17h12 CEST

Sport.es

La fin sans précédent de la Iberdrola Rugby League 2020-21 hébergé par le Vallée de l’archiprêtre couronné Complutense Cisneros, qui a surmonté 7-24 au Club de rugby de Majadahonda dans le dernier derby madrilène de la saison. L’équipe visiteuse a mieux résisté aux moments de pression dans son propre terrain et a parfaitement lu ses options en attaquant les derniers mètres, deux des clés qui font le écoliers pour la première fois dans les champions de rugby espagnol XV.

Il a été Majadahonda qui a eu le premier stage dangereux dans la zone opposée du vingt-deux, lors d’une première minute remarquable, mais après une bonne série de phases des Rhinas à quelques mètres de la marque, Cisneros a réussi à secouer cette domination en forçant un coup de punition vital pour retenu, en charge de Olivia Fresneda, et plus tard en traversant le milieu de terrain. Immédiatement après, l’Azul-azul a accumulé plusieurs avances lentes, mais continues et incisives, sur le flanc droit, se rapprochant de plus en plus de l’épreuve, un prix qui lui permettrait d’atteindre Iciar bien après une brillante sortie de ruck avec évasion de tacle incluse, quelque chose que nous ne verrions pas pour la dernière fois du talon.

Les 20 premières minutes endiablées, marquées par une grande efficacité dans les transmissions de balle et peu de défaites après de magnifiques actions défensives plutôt que des erreurs de main, ont été soulagées par des séquences de plus grand retard dans le jeu collectif. Une section de contrôle local est finalement arrivée dans ce calme tendu, mais quelques inexactitudes ont empêché le test de majariego d’arriver, ce qui a touché Maria García avant l’international aussi Maria Calvo donner la réponse à Cisneros. Le polyvalent troisième ligne valencien n’a pas failli après Alba Vinuesa pénétrer la ligne défensive et décharger avec succès pour son compagnon dans la continuité. Les deux transformations des répétitions et la magnifique défense visiteuse dans les dernières minutes de la première mi-temps ont fait le 0-14 règne à la mi-temps.

Le match au pied était une bataille importante pour l’avenir de la rencontre. Oui ok Cristina López aidé les Rhinas à relâcher beaucoup de pression à certains moments, Marina Bravo a joué un rôle très important dans cette facette, frappant la bonne balle au moment de décider de donner un coup de pied et d’exécuter une telle action, quelque chose où il a également Inés Bueso-Inchausti avait sa part de mérite. Cette circonstance a permis à l’équipe collégiale de réagir rapidement aux enjeux locaux dès leur retour des vestiaires. Les centres Maria Marin Oui Cécilia Huarte, aussi bien que Macarena del Valle, ils ont eu plusieurs stages prometteurs pour l’équipe du nord de Madrid, mais leur rival a résisté, renversé la donne et Inma Bargues a ajouté un nouveau test pour valider les excellentes performances des visiteurs.

Avec le 0-19 momentané, Cisneros n’a pas perdu de concentration ni d’intensité et a continué à griller à un niveau élevé tant au niveau du contact que de la prise de décision. Il reposait sur la griffe et l’orgueil, ainsi que sur le leadership de plusieurs joueurs aguerris dans mille batailles, comme Rachel Santiago ou alors Marta Estellés entre autres, la façon dont Majadahonda a continué à croire au retour. Les actions techniques n’étaient pas toujours précises, mais les locaux ont réussi à enchaîner plusieurs avancées qui ont apporté beaucoup de confiance à l’équipe. C’est ainsi que la répétition (de la punition) arriva enfin, comblant l’écart.

Cependant, encore une fois Marina Bravo, Ana Vila, Elena Amo, Paula Gil et l’entreprise a fait un pas en avant et a répondu avec beaucoup de sang-froid au fardeau imposé au contraire, au point que l’équipe visiteuse ne s’est pas enfermée trop longtemps dans son champ et a subi plusieurs autres attaques, dont l’une est arrivée la phrase de Iciar bien (marque attribuée à son premier essai), meurtri et heureux après 80 minutes, alors qu’ils concluaient avec le 7-24 ce qui fait de Complutense Cisneros le juste vainqueur.

A l’issue du match, la cérémonie de remise des prix a eu lieu avec la participation de Mariola rus, vice-présidente du rugby féminin de la Fédération espagnole de rugby, Image de balise Mariola Arraiza, membre de FERugby et à son tour président du club organisateur (et local) de la finale, et Andrea Sanchez, représentante d’Iberdrola, une entreprise qui était encore une fois présente à un grand événement ovale, démontrant son énorme engagement et son soutien au rugby et au sport pratiqué par les femmes.

Marina Bravo était celui qui a finalement pris, après une performance très complète, le Prix ​​MVP Iberdrola pour le meilleur joueur de la finale, un prix qui comptait sans aucun doute un grand nombre de candidats.

Pour sa part, CR Majadahonda non seulement a-t-elle remporté son plus que digne trophée en tant que finaliste de la division Honneur, mais son le comportement et la reconnaissance de l’équipe gagnante ont été exemplaires du coup de sifflet final à la fin de la journée. Au niveau sportif, même s’ils n’ont pas réalisé leur meilleur match, ils n’ont baissé les bras à aucun moment et nous sommes convaincus qu’ils continueront à se battre pour le titre pendant de nombreuses années à venir.