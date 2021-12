CitaDAO veut débloquer les cas d’utilisation de l’immobilier DeFi

CitaDAO s’appuie sur l’infrastructure Chainlink (LINK / USD) d’Oracle pour débloquer des cas d’utilisation immobilière tokenisés sur DeFi, a appris Invezz dans un communiqué de presse. L’intégration fournira à l’écosystème DeFi une source fiable de données d’évaluation immobilière, qui est un élément essentiel pour les développeurs et les protocoles qui souhaitent développer des dApps sans confiance à l’aide de jetons adossés à l’immobilier.

Les nœuds Chainlink fourniront des données d’évaluation de consultants immobiliers de classe mondiale tels que Knight Frank, JLL, CBRE, Savills et Cushman & Wakefield. Les données étant signées cryptographiquement, l’utilisateur a la garantie de la fiabilité de la source. Les développeurs de contrats intelligents peuvent utiliser le nœud Chainlink comme un oracle de tarification pour créer des primitives basées sur des évaluations immobilières.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Avec cette intégration, CitaDAO créera plus de cas d’utilisation de l’immobilier tokenisés pour rendre plus de capital disponible sur le marché immobilier international, évalué à 32 600 milliards de dollars. La tokenisation de l’immobilier permettra aux protocoles DeFi de commencer à activer des cas d’utilisation basés sur cette valeur, tels que des prêts adossés à des biens.

Le contributeur de CitaDAO, Joel Lin, a commenté :

Grâce à une intégration avec Chainlink, CitaDAO crée une plus grande transparence et efficacité autour des données d’évaluation immobilière sur les blockchains. PropMarketCap, le premier bénéficiaire d’une subvention communautaire CitaDAO, travaille à la création de normes et de processus de données de l’industrie pour garantir que les applications DeFi peuvent facilement stocker et utiliser les données d’évaluation immobilière.