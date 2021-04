Citant les messages de Nancy Pelosi, le juge garde Kelly Meggs en prison ⋆ .

Correspondance effrayante d’un chef d’Oath Keepers avec une autre personne qui aurait fantasmé sur le président de la Chambre Nancy Pelosi “La tête roulait sur les marches du devant” a persuadé vendredi un juge fédéral qu’il devait être maintenu derrière les barreaux en attendant son procès.

En colère contre son incarcération, le chef de la milice en Floride Kelly Meggs a exhorté un juge fédéral à annuler une décision antérieure refusant sa mise en liberté provisoire. Dans un ordre dense de 3 pages, le juge de district américain Amit Mehta a présenté de nombreuses raisons pour lesquelles sa décision antérieure ne devrait pas être modifiée.

Mais la justification la plus révélatrice est apparue à la troisième page.

Selon la décision, un tiers non identifié a envoyé un message disant qu’il “[w]comme espérant voir la tête de Nancy rouler sur les marches avant »à Meggs, qui aurait répondu:« Nous l’attendions avec impatience. »

Le juge a noté: «Le mot« en avant »est presque certainement une faute de frappe, et ce que l’accusé voulait dire, c’est que lui et d’autres ont« cherché »le président Pelosi. Cette nouvelle preuve ne fait que confirmer l’évaluation initiale par le tribunal de la dangerosité de l’accusé et que sa libération mettrait la communauté en danger.

Les procureurs ont également allégué que le chef de l’Oath Keeper et son épouse Connie Meggs a plaisanté sur la destruction de preuves lors d’un échange dans lequel elle a craqué sur les vêtements et l’équipement qu’il portait au Capitole: «aurait dû avoir votre équipement sur le héros LOL.» Son mari a répondu en plaisantant: «J’ai tout perdu dans un accident de bateau.»

Kelly Meggs a présenté l’équipement au gouvernement en faisant valoir que son ordre de détention était fondé sur un malentendu.

Mais le juge Mehta a jugé cela invraisemblable, estimant qu’il était plus probable que Meggs ait caché les preuves et les ait produites quand il pensait que cela pouvait lui être bénéfique.

La production par le défendeur des vêtements et de l’équipement qu’il portait le 6 janvier ne modifie pas la conclusion du tribunal selon laquelle aucune combinaison de conditions ne garantirait la sécurité de la communauté. D’une part, bien que le défendeur suggère que le FBI a fait preuve de négligence en ne trouvant pas les éléments de preuve pendant la perquisition, et qu’ils se trouvaient «à la résidence» depuis le début, […] le défendeur ne représente pas où, dans sa résidence, les vêtements et l’équipement se trouvaient. Le tribunal partage le scepticisme du gouvernement selon lequel les forces de l’ordre ont tout simplement négligé cette preuve clé. Comme le précise le gouvernement, 19 agents des forces de l’ordre étaient présents, et ils «recherchaient spécifiquement les vêtements et les articles que Kelly et Connie Meggs portaient le 6 janvier». […] Les agents ont fouillé 22 chambres, «un garage, une remise, une caravane et trois véhicules supplémentaires». […] Il est peu probable qu’ils aient raté les vêtements et l’équipement tactique d’Oath Keeper qu’ils recherchaient activement. Le scénario le plus probable est que la preuve a été initialement cachée, puis produite uniquement lorsque cela a été jugé bénéfique pour le défendeur. La préoccupation du tribunal quant à la possibilité que le défendeur secrète des preuves ne s’est donc pas dissipée. (Citations omises)