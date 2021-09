Citations d’Amy Winehouse : dix aperçus poignants de sa vie

Né le 14 septembre 1983, Amy Winehouse était l’une des lumières les plus brillantes de l’histoire de la musique récente. Cette lumière s’est tragiquement éteinte le 23 juillet 2011, mais son héritage ne fait que grandir.

Nous avons rassemblé dix de nos citations préférées d’Amy Winehouse, offrant un aperçu révélateur de la vie d’une artiste qui n’a jamais été que son moi naturel devant les médias. Certaines de ses observations sont drôles, d’autres tristes et toutes poignantes. Voici à la mémoire d’Amy.

Écoutez le meilleur d’Amy Winehouse sur Apple Music et Spotify.

« J’aurais été heureux de chanter dans un groupe de reprises pour le reste de ma vie. Et je ne serais pas allé sur un de ces [TV talent] dans un million, un milliard d’années, parce que je pense que la musicalité n’est pas quelque chose sur quoi les autres devraient vous juger. La musique est une chose que vous avez avec vous-même. Même si les gens qui assistent à ces émissions sont des merdes, c’est vraiment dommageable de se faire dire que vous l’êtes. (Magazine Q, janvier 2004)

«Je crois au destin et je crois que les choses arrivent pour une raison mais je ne pense pas qu’il y ait nécessairement une puissance élevée. Je crois beaucoup au karma cependant. Il y a tellement de gens grossiers autour et ce sont des gens qui n’ont pas de vrais amis. Et les relations avec les gens – avec votre mère, votre grand-mère, votre chien – sont ce dont vous tirez le plus de bonheur dans la vie. À part les chaussures et les sacs. (Magazine Q, janvier 2004)

“Quand j’avais six ou sept ans… j’aimais Kylie et j’adorais Madone. J’ai écouté la collection Immaculate de Madonna tous les jours jusqu’à l’âge de 11 ans environ, puis j’ai découvert Salt-N-Pepa et TLC. C’était : ‘Oh mon Dieu… c’est ma musique !’ Moi et ma meilleure amie Juliet avons commencé notre tout premier groupe, Sweet’n’Sour. Nous étions des rappeurs. J’étais Aigre, bien sûr. (L’Observateur, 2004)

“La musique est quelque chose dans ma vie où je peux être complètement honnête, et parfois je ne veux pas chanter certaines chansons parce qu’elles sont si crues.” (Magazine Q, juin 2004)

« Je suis une fille féminine. C’est juste ma musique. C’est la seule chose dans laquelle j’ai une vraie dignité dans ma vie. C’est le seul domaine de ma vie où je peux lever la tête et dire : « Personne ne peut me toucher. « Parce que personne ne peut me toucher ! » (L’Observateur, 2004)

« J’en avais marre des structures d’accords compliquées et j’avais besoin de quelque chose de plus direct. J’avais écouté beaucoup de groupes de filles des années 50 et 60. J’ai aimé la simplicité de ce truc. Cela va juste au but. J’ai donc commencé à penser à écrire des chansons de cette façon. (Biographie de presse de Back To Black, 2006)

« Si je ne l’ai pas fait, je ne peux tout simplement pas le mettre dans une chanson. Il doit être autobiographique. C’est un exorcisme. Je sors toutes mes affaires. Si je n’avais pas ce support pour faire passer mes expériences, je serais perdu. (Biographie de presse de Back To Black, 2006)

Écoutez le meilleur d’Amy Winehouse sur Apple Music et Spotify.

« Je n’ai pas un large éventail de musique, vraiment. Je suis un peu comme un vieil homme. Je suis un peu inconscient de ce qui se passe. Je sais que c’est cool et que les enfants l’adorent mais je ne comprends pas vraiment, tu vois ce que je veux dire ? J’écoute beaucoup de groupes de filles doo-wop, soul et Motown des années 60… J’aime l’attitude et le drame de celui-ci, [but] Je n’aimais pas tellement les groupes polis. je ne suis pas un grand Suprêmes ventilateur. J’aime les groupes de filles de garage comme Goldie and the Gingerbreads. (XXL, 2007)

« J’adore faire de la musique et jouer des concerts, et je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de le faire. Mais pour être honnête, je ne suis pas du genre à penser à la démographie. Je suis juste le ‘tour’. (Panneau d’affichage, 2007)

« Je sais que j’ai du talent, mais je n’ai pas été mis ici pour chanter. J’ai été mise ici pour être une épouse et une mère et m’occuper de ma famille. J’aime ce que je fais, mais ce n’est pas là que ça commence et où ça se termine. (Rolling Stone, 2007)

Achetez ou diffusez le master à mi-vitesse du premier album d’Amy Winehouse Franc.